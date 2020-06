За никой не е тайна, че смартфона е мултифукнционално устройство. Потребителите го използват за различни неща в ежедневието си. Една от най-често използваните функции особено при по-младите потребители е играта на игри. В днешно време всеки от нас държи в джоба си малка игрова конзола. Google Play от своя страна е пълен с игрови заглавия. Phonearena ни разкриват кои са едни от най-добрите игрови заглавия, които могат да бъдат изтеглени безплатно. Call of Duty: Mobile Едно заглавие, което е много познато и при PC гейминга. Може дори да се каже, че тази игра е една от най-известните при FPS за последното десетилетие. При смартфоните този тип игри все още е малко странно докато се свикне с геймплея, но при всеки свой следващ ъпдейт създателите на играта се опитва все повече и повече да подобрят това. В мобилната версия можете да играете на всички популярни карти, налични са доста режими, както и боен роял и всички емблематични оръжия. Armajet Тази игра е двуизмерна, но с доста добра графика.. Главният герой е футуристичен войник с раница и щит. Той притежава и арсенал от оръжия, които можете да избирате. Всяко ниво трае около 3 минути, така че няма да ви отнеме много време наслаждавайки се на играта. War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius Това заглавие е спиноф на Final Fantasy Brave Exvius. Жанра на играта е RPG. Имате няколко режима на игра. Това са story mode, single player или да направите мрежова игра със свои приятел. За по запознатите със Final Fantasy, тя включва и герои от по-старите версии на играта. Shadowgun Legends Още един интересен FPS. Тази игра предлага приятна графика с плавни анимации. Тук ще ви бъде по-лесно ако свържете контролер за своя смартфон, но дори и да нямате ще се справите добре и със тъчскрийна. Shadowgun War Games Тази игра изглежда малко като Overwatch, но геймплея и си е в стила и естетиката на Shadowgun. Той предла бързи отборни мачове с множество герои, от които да избирате, всеки със своите уникални умения, пистолети и стил на игра. Comand & Conquer:Rivals Също известна стратегия от близкото минало. Тази версия на франчайза е специално разработена за мобилни устройства. Екшън играта е доста интересна и един рунд трае около 5 минути. PUBG Mobile Несъмнено PUBG Mobile е доста популярна в момента сред мобилните геймъри. Тук вашият герой се впуска в битка с други участници, които са онлайн. Целта е да елиминираш противника, като през това време събираш оръжия и екипировка за да можеш да оцелееш. Още от Digital: Най-добрите футболни игри за Android и iOS