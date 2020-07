ЕС продължава активно да разследва най-големите технологични компании и непрестанно следи за спазването на законодателството. Регулаторите често налагат солидни глоби на брандове като Facebook и Google, като не дават сериозни индикации за промяна на своята стратегия. Може да ви прозвучи доста странно, но сега ситуацията обърна ролите. Причината е, че Facebook са предприели на свой ред съдебни действия срещу антитръстовите органи на ЕС. Информацията бе потвърдена официално от компанията. Един от адвокатите на Facebook потвърди официално, че са завели иск срещу Европейската комисия (ЕК), в който излагат мотивите си, че регулаторите изискват достъп до твърде голям обем информация. Социалната мрежа твърди, че през цялото време сътрудничи на властите, но е изненада от внушителния обем данни, които се изискват за оперативната им работа. Toва е необходимо за разследванията, които вече са стартирали в ЕС срещу компанията и имат за цел да установят дали има доказателства за нелоялни бизнес практики, създаване на монополна позиция, нарушаване на естествената конкуренция и др. Една от препоръките на ЕС е да предоставят достъп до имейли между служители, които включват над 2500 термина и думи, сред които "big question", "shut down", "not good for us" и др. Желанието на антитръстовите органи да изяснят ситуацията, обаче е свързано с изискването на нереално количество информация. Юридическият екип на Facebook продължава да си сътрудничи с ЕС, но някои от документите изискани от разследването нямат нищо общо с конкретните обвинения отправени срещу компанията, съобщава BusinessInsider. Около този мотив е базирана идеологията на казуса пред европейския съд. Досега компанията е предоставила достъп до повече от 315 хил. документа на разследващите, което според тях не е правилно. Facebook искат да бъдат въведени промени в законодателството, които да прекратят подобни дела свързани с личната информация на потребителите на територията на ЕС. Определено ще е много интересно как ще се развива този казус за в бъдеще и дали компанията наистина може да осъди антитръстовите регулатори на континента. Още от Digital: Facebook вече ще ни информира откъде са качени публикациите в профилите ни