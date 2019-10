Google използваха тазгодишната си конференция с разработчиците през лятото, за да разкрият плановете си да подобрят сигурността на мобилните си приложения. През последните седмици компанията вече започна да актуализира някои от тях и сега са готови със следващият ъпдейт, който е предназначен за YouTube. Най-интересното подобрение е възможността автоматично да изтривате информация за активността и нещата, които сте търсили в интернет. Тази функция вече ще е достъпна в YouTube. Потребителите с акаунти в Google могат да въведат определен период от време, като след неговото изтичане автоматично ще се изтрият данните им. В момента са налични три различни опции, а именно "Keep until I delete manually", "Keep for 18 months" и Keep for 3 months". При първият вариант няма да се изтриват никакви данни от търсенията ви в YouTube, докато не решите сами да разглеждате и премахнете въпросните данни. Другите опции обхващат респективно период от 18 месеца и 3 месеца. Новият инструмент е подходящ за случаите, когато използвате различни устройства, за да влизате в YouTube. Необходимо е време преди всички потребители да могат да имат достъп до тази функция. Google вече ъпдейта приложенията си зa Аndroid и iOS. Вероятно ще са нужни няколко дни преди автоматичното изтриване да бъде включено към уеб весрията на видео услугата. По този начин всеки от нас ще има повече контрол над данните за нещата, които е гледал в своя профил. Oще от Digital: 4 нови начина за търсене в YouTube