Разработчиците на приложението обмислят да премахнат една от класическите функции, с които са свикнали потребителите. В случая става въпрос за "Following" раздела в секцията "Activity", който е наличен в Instagram още от 2011г. Кликването върху него ще ви покаже списък с харесванията и коментарите на другите потребители, които следвате в своя профил. Това може да е полезно, за да разберете повече за активността на приятелите си, но също така и да се превърне в проблем. Има ситуации, в които не е особено подходящо да виждате информация за подобна активност на всички хора, които следвате в мобилното приложение. Всъщност това е причината за решението на Instagram да премахнат "Following" секцията в раздела "Activity" Премиерата на тази функция бе преди осем години, когато все още не бе достъпен "Explоre" раздела, с който сега откриваме интересно съдържание в своите профили. Преди неговата поява "Following" дълго време беше един от най-важните елементи на Instagram. От Instagram твърдят, че все по-малък брой хора са обръщали внимание на нещата във "Following" раздела на приложението. Компанията дори изрази увереност, че повечето потребители дори няма да забележат отсъствието на тази функция от профила си, съобщава BuzzFeed. Toва е само една от стъпките, с които Instagram искат да подобрят начина, по който работи мобилното приложени, чието бъдеще изглежда не е свързано с класическия "Following" раздел. Въпрос на време е да разберем как хората ще реагират на тази промяна. Още от Digital: Instagram вече ще ни информират, когато нарушим правилата на приложението