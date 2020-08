Google Docs е базиран в облака текстов редактор, който е неразделна част от офис пакета на Google, наречен G Suite. В много отношения може да гледате на Google Docs като на Microsoft Word в G Suite. Тъй като Google Docs е изцяло базирана на облака, обаче за разлика от Word вместо да запазва документите на хард диска на компютъра ви, тези файлове се съхраняват на сървърите на Google. Това има много предимства, като съвместно редактиране в реално време и автоматично архивиране. Освен това е напълно кросплатформен инструмент, така че можете да получите достъп до него от всеки браузър или мобилно устройство. Google Docs ви позволява да съставяте и форматирате документи и е интегриран с Sheets, което ви позволяват бързо да добавяте графики или таблици от Google Sheets. Освен това поддържа шаблони и добавки. Най-хубавото е, че Google Docs е напълно безплатен. Всичко, от което имате нужда, за да използвате Google Docs е Google акаунт. По-долу е дадено ръководството за начинаещи за Google Docs на Android Authority. Как да създадете нов документ Можете да направите това от всеки компютър или мобилно устройство. За компютър, отидете на сайта Google Docs и се логнете. След това кликнете върху някой от шаблоните в горната част на екрана, за да създадете вашия документ. Ако не ви харесват цветовете или форматирането на шаблоните, те могат да бъдат напълно персонализирани. На мобилни устройства пак можете да използвате браузъра си, но е по-лесно да използвате приложението Google Drive. Докоснете иконата плюс в долния десен ъгъл, след което докоснете Google Docs. По подразбиране ще се отвори празен шаблон. Без значение как създавате първия си документ, не забравяйте да му дадете име в полето в горната част на екрана. Как да изтриете документ В браузъра всичко, което трябва да направите е да намерите документа на уебсайта Google Docs, да кликнете върху трите точки до неговото име, след което кликнете върху „Remove“. Можете също да го изтриете, като отворите документа, след което кликнете върху „File“ и „Move to Trash“. Как да използвате Google Docs офлайн Може да направите това само в браузъра Chrome и трябва да сте логнати в акаунта си в браузъра. Първото нещо, което трябва да направите е да се уверите, че имате разширението Google Docs Offline за Chrome. След това отворете настройките на Google Drive и сложете отметка до „Sync Google Docs, Sheets, Slides & Drawings files to this computer so that you can edit offline“. Това ще ви позволи да отворите всички свои файлове в Google Docs, докато сте офлайн, но ще трябва да направите още една стъпка, за да можете да ги редактирате и запишете. Кликнете с десния бутон върху документа, който искате да редактирате офлайн и включете опцията „Available Offline“. Как да проверите броя на думите в Google Docs Google Docs не само улеснява проверката на броя на думите, но дори има функция да виждате броя на думите, докато пишете. За да проверите текущия брой на думите, първо трябва да отворите документа, който ви интересува. Кликнете върху „Tools“ в горната част на екрана, след това върху Word count. Като алтернатива можете да използвате клавишната комбинация „Ctrl+Shift+C“. Изскачащият прозорец ще покаже текущия брой на страниците, броя на думите, броя на знаците и броя на символите без интервалите. По-долу ще намерите и опцията „Display word count while typing“, която може да включите. Как да споделяте и да си сътрудничите в Google Docs За да споделите документ, първо го отворете. След това кликнете върху големия син бутон „Share“ горе вдясно. Може да споделите документа по два начина. Първият е като въведете имейл адресите на всички, с които искате да споделите документа. Ако се постави отметка в полето „Notify people“, ще им бъде изпратен имейл, който ги уведомява за промяната и документът ще се появи в папката им за споделяне в Drive. Настройките по подразбиране позволяват на всеки, с когото споделяте чрез имейл, да редактира документа, но можете да коригирате това от падащото меню от дясната страна. Можете също да въведете персонализирано съобщение за имейла в текстовото поле в долната част. По-важното е, че настройките по подразбиране също позволяват на всеки, който има разрешения за редактиране, да споделя и променя разрешенията, което може да не искате, когато споделяте с хора, на които не се доверявате изцяло. За да промените това, кликнете върху зъбното колело, за да отворите настройките и сложете отметка до „Editors can change permissions and share“. Вторият начин за споделяне на документи в Google Doc е чрез хипервръзка, която можете да изпращате до всеки в мрежата. Ако сложите отметка до „Anyone with the link“, включително и тези, които нямат акаунт в Google ще могат да отворят документа. Вижте как да активираме Dark Mode режима в Google Docs, Sheets и Slides