Google разработиха един от най-добрите виртуални асистенти с изкуствен интелект, който може да ни помага във всевъзможни ситуации. Google Assistant може да открива информация, да добавя събития в календара, да изпраща съобщения и много др. Някои смартфони с Android дори имат физически бутон за достъп до функцията. Tрадиционно включването на услугата става с продължително задържане на Home бутона. Собствениците на iPhone също могат да работят с Google Assistant, ако предпочитат този софтуер пред Siri. Добрата новина е, че Google са готови с четири нови функционалности, които вече са достъпи за потребителите. Най-интересното около ъпдейта е поддръжката на командата "Hey Google, find my phone". Както името подсказва това е смарт метод, който ще позволи да локализирате бързо къде се намира iPhone, ако не можете да го откриете. Това става от умните джаджи свързани с Google Home приложението, което е програмирано да изпрати звукова нотификация до смартфона. Това е възможно благодарение на т.нар. "критични уведомления", които Apple вече въведе в мобилната си операционна система. Нотификациите от този тип могат да се актвириат, дори при тих режим или Do Not Disturb функцията на софтуера. Всяко приложение трябва да получи изрично съгласие от Apple, за да се възползва от системата, съобщава BGR. Google вече са получили одобрение, което ще позволи на собствениците на iPhone да използват гласовия асистент, за да открият смартфоните, когато не откриват. Друга полезна функция на актуализацията е "Assistant Routines". която е създадена да извършваме автоматично няколко действия с една команда. Новата актуализация е подходяща възможност да се убедите в предимствата на Google Assistant. Oще от Digital: Как да изключим или ограничим Google Assistant на Android устройство