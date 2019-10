Спамерите са намерили начин да добавят нежелани фишинг измами към Google Calendar без наше разрешение. Те използват вратичка, за да наводнят календарите на хората със злонамерени линкове и обидни текстове. За щастие, може да спрете спамерите да добавят неща в календара ви без ваше разрешение. От информацията на How To Geek ще разберете как може да направите това. 1. Спиране на автоматичното добавяне на покани в Google Calendar Една от настройките по подразбиране на Google Calendar е възможност за автоматично добавяне на покани за събития в календара. За да я изключите, кликнете върху иконата на зъбно колело, намираща се в горния десен ъгъл на дисплея и след това изберете „Settings”. След това изберете „Event settings” от лявата странична лента. Намерете падащото меню, обозначено като “Automatically add invitations”. Кликнете върху стрелката. И накрая изберете „No, only show invitations to which I have responded”. 2. Сприране на добавянето на събития от Gmail в Google Calendar Google Calendar „дърпа“ събития директно от Gmail. Ако някой ви изпрати по имейл покана - дори и когато той отиде в папката със спам - тя се озовава в календара ви. За да изключите тази функция, отидете в менюто Settings като кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете „Settings“. След това изберете „Events from Gmail” от лявата странична лента. Премахнете отметката от квадратчето до „Automatically add events from Gmail to my calendar”. Google Calendar ще ви помоли да потвърдите това действие. Кликнете върху „OK“, за да одобрите промяната. 3. Скриване на отхвърлените покани в Google Calendar Ако сте отказали нежеланите събития в календара, те пак ще се показват в Google Calendar, но зачеркнати. Причината за това е, че услугата продължава да показва отказани събития по подразбиране. За да изключите функцията, отидете в „Settings“ менюто на Google Calendar. Изберете опцията „View options” от лявата странична лента. Махнете отметката до „Show declined events”. 4. Скриване на отхвърлени събития на мобилни устройства Колкото и да е странно, когато скриете отхвърлените събития от изгледа на десктопа, те все още се появяват в приложенията за Android, iPhone и iPad. Ако искате те да не се показват, стартирайте мобилното приложение, докоснете иконата с три хоризонтални линии в горния ляв ъгъл, превъртете надолу и докоснете „Settings”. Изберете „General”. Изключете опцията “Show declined events”. Вижте 7 полезни трика в Google Calendar, които може би не знаете