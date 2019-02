Gmail предлага разнообразие от функции, с които бързо да организирате съобщенията във входящата си поща. Ако активно използвате услугата вероятно сте забелязали, че кликването на десния бутон на мишката предлага три опции. Това са "Archive", "Mark As Unread" и "Delete." Компанията смята, че това не е достатъчно и започнаха да разпространяват нов ъпдейт на Gmail, който разширява значително тази функционалност, предаде Mashable. Актуализацията увеличава броя на наличните команди с десния бутон до 12. Благодарение на това ще си спестите допълнително време, докато работите с имейлите в своя профил. След като получите ъпдейта ще имате достъп до следните функции, когато натиснете десния бутон на мишката: "Reply", "Reply All", "Forward", "Archive", "Delete", "Mark As Unread", "Snooze", "Move To", "Label As", "Mute", "Find Emails From Same Sender", както и "Оpen In New Window". Новата функционалност ще е предварително активирана по подразбиране. Google увериха, че до дни 12-те нови опции в менюто ще могат да се използват от всички профили в Gmail. Кликването на десния бутон на мишката е много по-бърз вариант да използвате клавишни комбинации или да се ровите в менюто на услугата, за да откриете това, което търсите. Новата актуализация е предимно за онези от нас, които водят постоянна кореспонденция с много хора и ще улесни значително комуникацията им. Oще от Digital: Десет термина и функции в Gmail, които е добре да знаем