Приложението Chrome за Android не е бастион на неприкосновеността на личния живот за потребителите. Много от функциите за поверителност са деактивирани по подразбиране. Вижте информацията на Make Use Of, ако искате да разберете кои настройки можете да промените, за да се защитите. Активирайте функцията Do Not Track Уебсайтовете поставят така наречените бисквитки на устройството ви. Бисквитките позволяват на сайтовете да проследяват дейността ви в мрежата дори когато не сте в техния домейн. Ако включите функцията „Do Not Track“, Chrome автоматично ще изпрати заявка да не бъдете проследявани. Технически обаче, сайтовете не са задължени да зачитат това искане. Този подход се различава от функцията за Firefox, която няма да позволи на сайтовете да ви следят при никакви обстоятелства, дори когато въпросният сайт не спазва стандарта „Do Not Track“. Хубавото е, че повечето сайтове изпълнят искането, така че функцията ще ги спре да събират вашите данни. За да включите функцията „Do Not Track“ в Chrome on Android, изпълнете следните стъпки: 1. Отворете Chrome на устройството си. 2. Докоснете „More“ (трите вертикални точки в горния десен ъгъл). 3. Изберете „Settings“ от менюто. 4. Отидете на Advanced > Privacy. 5. Докоснете „Do Not Track“ и плъзнете плъзгача на позиция „On“. Включете опцията Safe Browsing Тъй като фишинг атаките стават все по-сложни, все по-трудно е те да се засекат. Същото важи и за сайтовете, които се опитват да инсталират злонамерен софтуер на вашето устройство или стартират други атаки. Google се опитва да помогне и за целта са разработили технология за безопасно сърфиране. Ако активирате опцията „Safe Browsing“ ще видите предупреждение на екрана си, когато искате да посетите страница, която се смята за опасна. В допълнение към злонамерените и фишинг атаки, Safe Browsing ще ви предупреди за сайтове, които ви подканват да инсталирате нежелан софтуер. Google дефинира нежелан софтуер като „програми, маскирани като полезни файлове за изтегляне, които всъщност правят неочаквани промени в компютъра, които не искате“. За да включите опцията, изпълнете следните стъпки: 1. Отворете Chrome на устройството си. 2. Докоснете „More“ (трите вертикални точки в горния десен ъгъл). 3. Отидете до Settings > Advanced > Privacy. 4. Маркирайте квадратчето до „Safe Browsing“. Изключване на автоматичното попълване Автоматичното попълване е кошмар за сигурността. Предвиждайки предварително данните, които трябва да се попълват за кредитни карти и вход за уеб сайтове, вашето устройство информира тези, които имат достъп до телефона ви с ценна информаия и те могат не само да откраднат самоличността ви, но и да ви откраднат значителна сума пари. Има две неща, които трябва да се направят в този случай: Отворете Chrome и отидете до More > Settings > Basics > Autofill and payments, за да деактивирате наличните опции. Също така е важно да изтриете всички стари данни, които все още се съхраняват и са свързани с профила ви. Може да направите това като отидете на More > Settings > Privacy > Clear browsing data > Advanced > Autofill form data. Проверете какви разрешения давате на сайтовете, които посещавате Замисляте ли се преди да дадете разрешение за нещо на сайтовете, които посещавате? Тези разрешения варират от очевидните – камерата и микрофона ви, до неща, които повечето потребители никога не биха очаквали като JavaScript и клипборда. Някои от тези настройки са разрешени по подразбиране. Ако обаче искате да сте по-сигурни може да изберете опцията „Ask first“. Не бива обаче да отказвате разрешения насляпо, защото това може да доведе до проблеми с ползваемостта на сайта или услугата. Настройките за разрешения са разделени на две области. Можете да коригирате някои в самия Chrome, като отворите More > Settings > Advanced > Site Settings. За останалата част отворете главното приложение Settings на телефона си и отидете до Device > Apps > Chrome > Permissions. Управлявайте опциите си за синхронизиране Chrome е само част от много по-голямата екосистема на Google. Поради това иска да споделя данни с всичките други приложения на Google, които използвате. Това има значителни ползи от гледна точка на производителността. Но от гледна точка на неприкосновеността на личния живот и сигурността, е бедствие. Чрез синхронизирането на данните си създавате множество слаби места, в които може да бъдете атакувани. Какво ще стане, ако забравите лаптопа си в автобуса? Или някой открадне таблета ви от чантата, без да осъзнавате? Не само, че всичките ви лични данни ще бъдат на разположение на лицето, което притежава вашите устройства, но то също ще има информация за онлайн активността ви. Не е нужно да деактивирате всички синхронизации, но трябва да направите правилен компромис между безопасността и производителността. Например, налага ли се да синхронизирате вашите пароли? Много по-добре е да инсталирате мениджър на пароли като LastPass на всяко от устройствата си. Можете да управлявате кои данни да синхронизирате с Chrome, като отворите More > Settings, докоснете името си и изберете „Sync“. Вижте 9 лесни начина да гарантирате сигурността си в Android смартфон