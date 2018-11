Вероятно не сте се замисляли, но reCAPTCHA е един от най-разпространените методи за безопасно логване в уеб сайтовете. Името не е случайно, защото представлява съкращение от Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Oсновната цел на технологията е бързо и лесно да успее да разграничи хората от ботовете и другите форми на автоматизиран софтуер. Другият интересен факт около reCAPTCHA е, че е собственост и се разработва от софтуерните инженери на Google. Сегашната версия на reCAPTCHA позволява само с едно кликване да удостоверите самоличността ни и да продължите към страницата, която искате да отворите. Компанията, обаче е на мнение, че може да подобри значително възможностите на технологията. Новият ъпдейт на reCAPTCHA, който е третата най-голяма актуализация на стандарта досега, дори не изисква никакво действие от страна на потребителите, съобщава TechSpot. Този ефект е постигнат благодарение на нови алгоритми на Google. Вместо това reCАPTCHA v3 използва система за оценяване на взаимодействието на хората със съдържанието в уеб сайтовете. Добър резултат се счита 1.0, а слабата оценка респективно е 0.1. Специфичният начин, по който потребителите разглеждат страниците се използва, за да ги разграничи от чат ботовете. Разработчиците и администраторите ще имат възможност да използват допълнителни функции, с които да оптимизират reCAPTCHA съобразно нуждите си. Oще от Digital: Три онлайн услуги, които не подозирате че са собственост на Google