Борбата срещу коронавируса по цял свят продължава с пълна сила. Вече ви съобщихме, че започнаха първите тестове на ваксина срещу COVID-19. Това се случва в САЩ благодарение на специалисти от компанията Moderna Inc. Ваксината им е разработена едва 65 дни след като Covid-19 беше секвениран от учените в Китай. Първите тестове с лекарство срещу вируса се провеждат в Kaiser Permanente Washington Research Institute разположен в Сиатъл, като все още не са налични първите резултати от експеримента. Ако всичко върви по план Moderna Inc. планират да инжектират ваксината в телата на 45 предварително одобрени доброволци. Всеки от тях ще получи две дози от медикамента през един месец, за да се провери в детайли реалното му влиянието върху самия организъм. Целият процес по разработката ще отнеме между 12 и 18 месеца. тъй като е необходимо да се отстранят редица проблеми пред масовото комерсиализиране на подобрен продукт по цял свят, съобщава mspoweruser. Един от първите хора, които имаха възможността да тестват лекарството е 46-годишния Нйл Браунинг. Той работи като мрежов инженер в Microsoft и е баща на две млади момиченца и е един от четирите здрави доброволци, които участват в проекта. Нйл Браунинг се е съгласил да участва, за да даде пример на своите деца и евентуално да даде своя принос за откриването на лекарство срещу коронавируса. Специалистите на Moderna Inc. сa oптимистични, че могат да ни спасят от Covid-19. Oще от DIgital: Как технологиите ще помогнат на човечеството в битката с коронавируса