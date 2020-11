Google са изключително активни в поддръжката на своите приложения, заради огромния трафик през пандемията. Компанията предостави и достъп до редица преимум функционалности, за да улесни своите клиенти. Oще преди няколко месеца ви съобщихме, че Google пуска услугата Shopping безплатна за всички. Платформата за онлайн шопинг обръща специално внимание на малкия бизнес и вече предоставя детайлна информация за продуктите, цените и работното време на своите партньори. Нов ъпдейт на приложението ще предостави допълнителни възможности да откривате по-изгодни оферти от смартфоните. Следващият път, когато търсите продукт ще виждате прозорец, който съпоставя цените с дргути актуални оферти. Google Shopping ще ви съобщава какви са обичайните цени на търсения артикул в интернет. Тази функция не само ще спести време в откриването на информацията, но и ще позволи да купи на по-достъпна цена желаният продукт. За да се възползвате от подобренията трябва или да инсталирате Google Shopping или да въведете търсенето в Google Search, съобщава AndroidPolice. Специален индикатор ще ви показва дали цената е нормална, твърде висока или изгодна, спрямо алтернативните оферти в други онлайн търговци. Тези данни ще бъдат достъпни от "Typical Prices Across The Web" секцията, която е разположена над слайдера за активирането на "Price Drop" нотификациите. Допълнителен линк ще ви пренасочва към списък с всички търсени и следвани продукти, които ще откриете в "My Activity" раздела на Google Shopping. Oбработката на информацията се извърщва от сложни системи с изкуствен интелект, които ежедневно сканират милиони продукти в интернет. Google обещават още изненади, които да оптимизират и ускорят процеса на пазаруване онлайн през следващите седмици. По този начин откриването и купуването на изгодни приложения ще изисква само няколко кликвания в Google Shoping през празничния сезон в края на 2020г. Още от Digital: Google искат да превърнат YouTube в уеб сайт за пазаруване