Много хора са принудени да работят от вкъщи поради епидемията от коронавирус. Работата изцяло от дома, може да се окажат голяма промяна за много хора, както и трудно предизвикателство за преодоляване. За щастие, можете да направите този процес много по-опростен с помощта на технологиите, тъй като има толкова много полезни приложения за Android, които имат потенциала да улеснят процеса на работа от дома. Ето някои от най-добрите приложения в различни категории, които бихте могли да използвате според Android Guys, докато работите от дома по време на тази пандемия. Приложения за комуникация Комуникацията е в основата на всякакъв вид работа и тъй като работите от вкъщи, някои от вас може би дори ще трябва да са в постоянна връзка със своите колеги или служители. За щастие има много приложения с разширени функции като видеоконференции, споделяне на изображения, видео и файлове и дори общуване едновременно с няколко души чрез създаване на група. Такива приложения са Skype, Whatsapp, Slack, Zoom. Приложения за водене на бележки Използването на вашия смартфон за водене на бележки е един от най-удобните начини за проследяване на ежедневните ви дейности, а с помощта на приложения, поддържани от облака, бележките ви ще бъдат синхронизирани на всички ваши устройства. Ето някои от популярните Android приложения за водене на бележки, които също поддържат функции като съвместни бележки, поддръжка на много платформи, добавяне на изображения, файлове и други – Evernote, OneNote, Google Keep. Приложения за облачно съхранение Въпреки че работите от дома, все още имате достъп до всички важни файлове, свързани с работата ви, отвсякъде, благодарение на облачната технология. Независимо от доставчика на облачни услуги, който използвате, има Android приложение, което ще ви помогне да имате лесен достъп и да редактирате вашите файлове отвсякъде – Google Drive, Microsoft OneDrive. Приложения за списък със задачи и напомняния Когато работите от вкъщи може много неща да ви разсейват. Едно приложение за списък със задачи и напомняния би ви помогнало да следите ежедневните си задачи и да ви напомня да завършите всичките си дейности за деня. Такива приложения са TickTick, Todoist. Приложения за подобряване на производителността Да бъдете максимално продуктивни, докато вършите работата си може да бъде трудна задача, особено когато работите от дома си. Въпреки това с помощта на тези уникални приложения можете значително да увеличите ежедневната си производителност и да направите повече неща за по-малко време – Focus To-Do: Pomodoro Timer & To Do List, Forest. Офис приложения Едно от основните неща в работата на много хора е създаването и редактирането на различни видове документи – текстови, excel таблици, презентации или pdf. За щастие, екосистемата на Android предлага мощни и богати на функции приложения, които биха ви помогнали да постигнете всичко това от вашето Android устройство. Такива приложения са Google Suite, Microsoft Office Suite. Приложения за бял шум Приложенията за бял шум ви помагат да се съсредоточите и да се концентрирате върху работата си, като генерират успокояващи звуци. Те са полезни особено когато работите в шумна среда. Такива приложения са Noizio, Noise Generator. Вижте 7 приложения за повишаване на производителността