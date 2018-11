Google използваха I/O 2018 конференцията с в разработчиците през май, за да демонстрират възможностите на няколко нови функции в Аndroid. Най-голям интерес на събитието предизвика т.нар. "Digital Wellbeing", чиято основна цел е да ни накара да прекарваме по-малко време пред екраните на смартфоните. Функцията предоставя детайли за това колко нотификации сме получили, колко често отключваме устройствата и разбира се колко дълго работим с приложенията, които сме инсталирали. Digital Wellbeing също така предлага и възможност да задавете времеви лимити за игрите и приложенията. Предвидена е опция за блокиране на нотификациите, която се казва Wind Down. Ако се намирате на важна среща можете да активирате Do Not Disturb режим и да видите информацията след като се освободите. Функцията е доста полезна и вече е достъпна за собствениците на смартфони, които работят с Android Pie или са част от Android One програмата, информира Engadget. За да тествате сами как работи функцията трябва да изтеглите Digital Wellbeing като самостоятелно приложение от Google Play. Идеята е да имате бърз достъп до информация свързана с начина, по който използвате мобилните приложения. Всеки потребител може да прецени за себе си дали прекалява и кога е необходимо да ограничи времето, което прекарва с дадена игра или софтуер. Google не е единствената компания, която предлага функции от този тип, тъй като Apple и Facebook също имат подобни инструменти. Oще от Digital: Седем iPhone функции, които вече са достъпни и за Android