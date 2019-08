Собствениците на смартфони, които често пътуват със сигурност са били изненадващи от неочаквано високи месечни сметки за разговори и интернет. Независимо от амбициозните планове за въвеждане на еднакви стандарти за всички потребители е факт, че когато сме в друга държава никога не е сигурни, че няма да генерираме голям трафик. Най-често това се случва при автоматичното сменяне на мрежите на мобилните оператори. Нова функция в Android ще ни помага в такива ситуации. Разработчиците на Google вече експериментират с метод, който ще ни информира, ако започваме да изразходваме планети минути или мегабайти данни, когато сме в роуминг. По този начин с едно кликване на екрана ще можем да реагираме и да си спестим евентуално натрупване на солена месечна стъпка. Функцията още е в начална фаза и е част от Android Open Source Project (АOSP) програмата, съобщава xda-developers. Финалната версия вероятно ще стане част от Android Q. Функцията ще може да се персонализира с няколко режима на работа, като при единия от тях ще се блокира автоматично мобилния интернет в локации с роуминг. Всеки потребител ще може да промени настройката от менюто, ако промени мнението си. Тестовете нотификации на Google съдържат следния текст "Data Roaming Is On", което е придружено от "Roaming Charges May Apply. Tap To Modify.". Интеграцията на тази функция може да е полезна на доста хора. Още от Digital: Колко ще струват телефонните разговори в Европа след 15 май