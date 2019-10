Нова функция, наречена „Send Tab to Self“ в Google Chrome ви позволява бързо да изпращате табове между всичките си устройства с Chrome. Тази функция, достъпна чрез скрит флаг в Google Chrome, е налична в стабилната версия на Chrome, тя обаче е активирана по подразбиране в Chrome 77. Как работи функцията? Разбира се, можете да получите достъп до отворени табове на други устройства чрез страницата History, ако използвате Chrome Sync, но тази нова функция е по-добра и по-бърза. След като я активирате, ще намерите нова опция „Send to Your Devices“, когато кликнете с десния бутон върху уеб страница. Ще бъдат изброени всички браузъри Chrome, в които сте влезли с вашия Google акаунт - в Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android и дори iPhone и iPad. Изберете устройство, на което да изпратите таб. Как да активирате „Send Tab to Self“? Тази опция е налична като флаг. За да я намерите, въведете chrome: // flags в адресната лента на Chrome и натиснете „Enter“. Извършете търсене със „Send tab“. Ще видите няколко различни опции. Трябва поне да активирате опциите „Send tab to self” и „Send tab to self show sending UI”. Кликнете върху полетата вдясно до всяка опция и изберете “Enabled.” Ако активирате опцията „Send tab to self history” ще виждате изпратените табове на страницата си History. А опцията „Send tab to self broadcast” ви позволява да изпращате таб на всичките си устройства, вместо само на едно. И накрая, ако искате да използвате тази функция, без да активирате Chrome Sync, активирайте опцията „Send tab to self: enable use when signed in regardless of sync state”. Когато сте готови кликнете върху „Relaunch Now”, за да рестартирате браузъра Chrome с активирани флаговете. Повторете този процес във всички браузъри Chrome, които използвате на различни устройства. Ако активирате Send tab to self само на едно устройство, не можете да изпращате табове до други устройства. Обърнете внимание, че Chrome за iPhone и iPad няма флагове, но въпреки това може да получавате изпратени табове и на тези устройства. Как да изпращате табове между устройствата си? След като активирате флаговете и рестартирате уеб браузъра си, ще имате достъп до функцията от две места. Можете да кликнете с десния бутон върху уеб страница, за да видите менюто „Send to Your Devices“ и кликнете върху едно от устройствата, за да изпратите таба до него. Същата опция е налична и в Omnibox или адресната лента. Кликнете веднъж в лентата и ще видите икона “Send This Page” от дясната страна на лентата, вляво от иконата на отметката (звезда). Кликнете върху нея и ще видите списък на устройствата заедно с това кога те са били за последно активни. Ще видите известие, когато изпратите таб. И на другото устройство ще се появи известие. Кликнете или докоснете известието, за да отворите незабавно таба, изпратен в Chrome. На някои платформи функцията работи по различен начин. Например, в iPhone няма да получите известие, а ще видите „Tab Received” в долната част на страницата „New Tab“ на Chrome. Докоснете „Open“, за да отворите таба, който сте изпратили. Ако не виждате някое от устройствата си в списъка, уверете се, че то използва най-новата версия на Google Chrome с активирани тези флагове и че сте влезли в един и същ Google акаунт на всичките си устройства. Вижте 10 полезни трика в Google Chrome за Android