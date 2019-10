Смартфоните с Android са най-продаваните устройства в този сегмент, но също така са изложени на постоянни заплахи, излагащи на риск личните ни данни. Google предоставят постоянни ъпдейти, но фрагментацията и допълнителни интерфейси на производителите влияят на ефективността на тези мерки. Eкип от специалисти на Sophos информират, за нова заплаха на хакерите, която може да инфектира устройствата ни от поне 15 приложения в Google Play, предаде Mirror.Co.Uk. Зловредният софтуер е програмиран да се крие менюто и да възпроизвежда досадно количество реклами на началния екран. Първоначалните тестове показват, че са изложени на риск поне 1.3 млн. устройства. В случай, че подозирате странна активност на инсталирано приложение можете да отворите "Аpps & Notifications" в менюто с настройки, за да видите кои програми са активирани на смартфоните. Mожете да спрете всяка една стартирана програма от "Force Stop" бутона и "Uninstall". Ето и списък със зловредните приложения: • Flash On Calls & Messages • Read QR Code • Imagine Magic • Generate Elves • Savexpense • QR Artifact • Find Your Phone : Whistle • Scavenger - - - speed guard • Auto Cut Out Pro • Background Cut Out • Photo Background • ImageProcessing • Background Cut Out New • Auto Cut Out Най-добрият вариант е да следите какви мобилни приложения изтегляте и също да проверявате за съмнителна активност в смартфоните. Трябват ви само няколко минути и да бъдете внимателни, за да се предпазите от зловреден софтуер на устройствата с Android. Тепърва ще разбираме дали още приложения не са изложени на риск от тази заплаха в Google Play, Още от Digtai: Какво да направим ако разберем, че Android приложение използва личните ни данни