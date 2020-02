Google Photos e едно от най-добрите приложения на компанията и предлага неограничено място за съхранение на снимките от смартфоните. Популярната услуга също така привлича вниманието на потребителите и с възможността да принтират своите изображения на хартиен носител. Това е доста полезна опция, позволяваща например да направите албум с твърди корици със снимки от рожден ден или друг семеен празник. Вече са започнали тестове с още едно специално предложение в Google Photos, съобщава CNet.

От компанията експериментират с нов абонамент към услугата, който струва $8 месечно и позволява да принтирате 10 избрани снимки направени през последните 30 дни. Потребителите също така разполагат с възможността да редактират изображенията преди да се премине към отпечатването им. След като сте готови със селекцията от Google обещават да ви изпратят обратно 4х6 инчови хартиени копия на подбраните снимки. Собствениците на смартфони ще могат да избират между три различни категории.

Това са "Мost People And Pets", "Mostly Landspaces" и "A Little Bit Of Everything". След като направите своя избор алгоритмите на Google ще подберат най-атрактивните снимки в категорията. На този етап функцията се тества в профилите на ограничен брой потребители. Компанията се нуждае от повече време, за да изпипа целия процес и да провери дали собствениците на смартфони проявяват интерес към идеята. Принтирането на снимките от Google Photos също така е подходяща идея за подарък.

