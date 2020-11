Google Chrome предлага впечатляващи възможности да бъдем продуктивни и да се забавляваме, докато използваме браузъра. Бързата скорост и изчистения интерфейс са допълнителни предимства, които превърнаха Chrome в най-популярното решение за потребителите по цял свят. Специален акцент за Google е мобилната версия на Chrome, тъй като все повече хора разчитат на смартфоните за достъп до любимото съдържание. Едно от най-големите предизвикателства за Google е да се намери оптималния баланс между изчистения интерфейс и разнообразните функционалности, които предлага уеб браузъра. Впечатляващ процент от клиповете, които гледаме в интернет включват съдържание, което ни показва как да правим различни неща. Видео материалите в т.нар. "How To" категория са най-гледани в YouTube като тези трендове само се задълбочиха с пандемията. Анализите на компанията показват, че популярността на съдържанието в тази категория достига рекордни стойности. Именно заради това Google искат да ни улеснят в гледането на клипове, които включват инструкции и съвети да извършвате различни неща в ежедневието си. Решението е добавянето на функция с името "Video Tutorials" към уеб браузъра. Както името подсказва това ще бъде специален раздел в Google Chrome, където ще може да откриете "How To" видео клипове. В момента Още от Digital: Google Chrome ще улеснява споделянето на линкове в интернет