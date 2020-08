Всеки от нас мечтае за приключения и пътешествия до далечни места. Най-безопасният начин да правим това са игрите. Един от най-добрите методи за опознаване на света е чрез игри. Макар и този свят често да е роден във въображението на някой човек. Списъкът по-долу съставен от Make Use Of, съдържа игри достъпни както за Android така и за iOS. 1. Seashine (безплатно, покупки в приложението) В света на Seashine играете самотна малка медуза, която търси изход от огромната подводна пещера, в която е попаднала. Целта е да излезете от тази пещера, преди светлината ви да изчезне. Ако се задържате твърде дълго в нея, ще бъдете изядени от някоя от по-големите риби. Въпреки че можете да правите покупки в приложението, за да завършите нивата по-бързо, Seashine ще ви забавлява и без да дадете стотинка за нея. 2. Feist (безплатно, покупки в приложението) Feist ще ви отведе до мистична гора. Вие сте мъничко, покрито с козина същество, което трябва да си проправи път през тази гора, за да спаси половинката си. Докато правите това, трябва да избягвате по-опасните същества, които дебнат в мрака. 3. OPUS: Rocket of Whispers (безплатно, покупки в приложението) Въпреки че темата на тази игра може да е твърде тежка за някои, заслужава си да я споменен - тя се занимава с последствията от пандемията. Това е един разказ за надеждата и постоянството в условията на цивилизационен упадък. Около 30 години след опустошителна вирусна пандемия, играчът търси парчета от счупена ракета, за да помогне на душите на мъртвите да достигнат до звездите. 4. The Trail (безплатно, покупки в приложението) Попадате в обширна, непокътната от човешка ръка пустиня, която прилича на американския запад, вие сте пионер, който току-що пристига и трябва да се приспособите. Първо трябва да намерите път до Едемския водопад, където започвате новия си живот. 5. Pavilion: Touch Edition ($3.99) Pavilion е платена игра, но определено си струва парите. Героят преминава през серия от лабиринти. Чрез тях той изследва скрити проходи, лута се покрай рушащи се стълбища и попада в изоставени храмове. 6. Samorost 3 ($4.99) Samorost 3 е приключенска пъзел игра. В играта играете гном, който пътува през необятния космос, за да открие „тайнствения му произход“. За целта използвате флейта, за да говорите със създанията около вас. Трябва да изследвате всяко кътче в играта и да откривате скрити предмети. Вижте най-добрите безплатни игри, които може да играете в уеб браузъра