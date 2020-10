Google полагат много усилия, за да поддържат и ъпдейтват своите популярни приложения и услуги, които позволяват на милиони хора да общуват и свършат работатa си всеки ден. Гарантирането на оптимално качество на приложения като Chrome, YouTube, Google Maps между всички устройства с различни операционни системи е доста трудна задача. Обикновено компанията разкрива повече детайли за бъдещите си планове и функции, над които работи на I/O конференцията с разработчиците. Това събитие се провежда през лятото, но през тази година не се състоя заради световната пандемия от коронаривус. Все пак Google искат да споделят актуалния прогрес над иновативните технологии, над които работят. Именно заради това компанията планира да проведе "Search On" събитие на 15 октомври, на което ще бъдат обсъждани последните новости в софтуера с изкуствен интелект. Специалната покана за виртуалното събитие включва текста "Understand the World in New Ways". Най-вероятно компанията ще обърне внимание на подобрения в алгоритмите, с които търсачката обработва и възпроизвежда информация на потребителите. През годините Google Search винаги е бил водещ акцент при провеждане на I/O конференцията с разработчиците и изглежда предстоящото събитие няма да бъде изключение. Софтуерните решения с изкуствен интелект вече са неизменна част мобилните устройства и ежедневието на милиони хора. Само след броени часове ще разберем какви нови изненади са подготвили от Google в сферата на AI технологии. Самото събитие ще се излъчва на живо в YouTube, но също в специалния Seach On уеб сайт на компанията. Още от Digital: Как да изтриете предишните си търсения с Google