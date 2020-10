Skype е популярна платформа за комуникация. Как да стартирате поверителен чат в Skype от десктопа: 1. Стартирайте Skype приложението на компютъра. 2. Кликнете върху "New Chat" бутона. 3. От падащото меню изберете "New Private Conversation" 4. Oткрийте от списъка с контакти събеседника, с който искате да комуникирате. Ако това е първият път, в който стартирате частен разговор със съответния контакт ще бъде изпратена автоматична покана. След като бъде одобрена ще стартира и самия разговор, като всеки следващ път ще може да започнете директно да чатите. Как да стартирате сигурен чат от мобилната версия на Skype: 1. Отворете приложението на смартфона. 2. Кликнете върху "New Chat" иконата, която има форма на молив. 3. Следващата стъпка е да изберете "New Private Conversation". 4. Изберете желания контакт от списъка. 5. След като вашия събеседник одобри поканата ще стартира разговора. Как да стартирате поверителиен видео разговор в Skype от смартфона. 1. Стартирайте или продължете лична сесия с потребител в Skype 2. От менюто изберерете "Call" иконата, която е в горния десен ъгъл. 3. Кликнете върху "Private Call" опцията в изскачащия прозорец. Oще от Digital: Полезни съвети за безплатните приложения за видео чат – Zoom, Skype, FaceTime