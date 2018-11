Облачната услуга на компанията е вероятно най-бързия и лесен начин да синхронизирате личната си информация между всички устройства с Android, които използвате. Google Drive също така е разработена автоматично да архивира поверителните ви данни, което е полезно, тъй като спестява ценно време. От компанията, обаче вече потвърдиха, че работят над нова актуализация, която ще ни позволи сами да правим резервни копия на документите си в Google Drive, предаде AndroidCommunity. Ако проявявате интерес към тази функция е добре да знаете, че някои потребители вече могат да я използват на своите смартфони с Аndroid. Оказва се, че в интерфейса на услугата вече виждат бутон "Back Up Now", с което има как ръчно да архивирате желанието от вас файлове, снимки и документи в Google Drive. Въпросният ъпдейт се разпространява заедно с последната версия на Google Play Services и ще се хареса на всички, които искат веднага да направят резервно копие на личната си информация. Tова означава, че ще се наложи да се въоръжите с търпение преди актуализацията да е налична и за вашия потребителски профил. Единственото, което е необходимо е да се логнете своя акаунт и да изберете новия "Back Up Now" бутон. Със сигурност възможността сами да архивираме нови файло и документи в Google Drive е добра новина за собствениците на смартфони с Аndroid. В случай, че функцията все още не е достъпна за устройството си ще трябва да се въоръжите с още малко търпение. Oще от Digital: Как да споделяме файлове между няколко различни акаунта в Google Drive