Спам обажданията могат да бъдат доста досадни, особени когато сте в движение и не искате да бъдете притеснявани излишно. Има различни приложения, които обещават да ви спестят този проблем. Едно от най-подходящите решения се казва Phone by Google и е предварително инсталирано на смартфоните с Android. Ето как да блокирате автоматизираните спам съобщения с този софтуер, според HowToGeek: Функцията Verified Calls e част от Phone By Google приложението. Алгоритмите на компанията използват информация от бизнес профилите. По този начин може да виждаме ID на входящите обаждания и в определени случаи логата на компании, които ви търсят. Ако приложението не е предварително инсталирано на вашето устройство можете лесно да го изтеглите от Google Play. След като дръпнете софтуера е необходимо да изберете Phone by Google по подразбиране да обработва входящите обаждания на смартфона. За да го направите отворете менюто с настройки и изберете последователно "Аpps>Default Apps" и открийте приложението. Имайте предвид, че при някои производители функцията може да е в друго субменю, но едва ли ще се затрудните в откриването като отворите "Аpps". Когато сте готови трябва да преминете към активирането на самата функция от Phone by Google приложението. Изберете иконата с трите точки в горния десен ъгъл и след това кликнете върху "Settings" от изскачащия прозорец. Открийте в менюто опцията "Spam and Call Screen". Възможно е името да бъде "Caller ID and Spam", което варира при различните модели на производителите. Преместете слайдера, който ще видите до "Verified Calls", за да активирате функцията. На екрана ще видите съобщение, което ви подканя да добавите своя телефонен номер към Google aкаунта. Изискването е задължително, за да използвате "Verified Class". Mоже да дадете одобрението си с кликването на "Yes, I'm In".