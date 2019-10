Google представиха официално новите си смартфони в премиум сегмента, които станаха обект на множество спекулации през последните седмици. Елегантният дизайн на Pixel 4 и Pixel 4 XL се гарантира от алуминиева рамка, която е допълнена от матово стъклено покритие в задната част. Специфичен акцент от дизайна в задната част е модула с две камери на гърба, както и на новия "Oh So Orange" цвят, който допълва класическите "Just Black" и "Clearly White". Смартфоните имат и IP68 покрития, които осигуряват защита срещу вода, както и двойни високоговорители. Дисплеят на Google Pixel 4 е с големина от 5.7 инча и поддържа Full HD+ резолюция при съотношение на екрана от 19:9. По-големият модел от серията има 6.3" OLED панел, но вече с QHD+ разделителна способност при впечатляващaта плътност от 553ppi. Най-интересната характеристика на дисплея е поддръжката на честота за опресняване на кадрите от 90Hz, което е особено подходящо за геймърите. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL са базирани на "Motion Sense" интерфейса, който позволява да ги управлявате с жестови команди над самия екран. Двете устройства са оборудвани с 12.2MP камери с f/1.7 апертура и втори 16-мегапикселов телефото сензор в задната чат, които поддържат оптична и електронна стабилизация на изображенията. Смартфоните предлагат още по-добър ношен режим, както и "Dual Pixel Phase Detection" система за автофокус. Високата производителност се гарантира от Qualcomm Snapdragon 855 процесор, който е допълнен от 6GB RAM. Предвидена е и поддръжка за безжично зареждане, Android 10 и най-добрата версия на Google Assistant досега. Oще от Digital: Какво трябва да имаме предвид когато избираме нов смартфон