Водещите производители експериментират с различни идеи как да подобрят възможностите за снимане при липсата на достатъчно светлина. Смартфоните предлагат различни нощни режими на снимане, съчетаващи полезни автоматични настройки и ръчни функции за правене на най-добрите снимки. Всичко това превърна "Night Mode" режимите в един от най-популярните трендове в индустрията. От една страна виждаме все по-добри камери, а от друга усъвършенствани софтуерни решения, които се възползват максимално от хардуера. Ако сте изпробвали възможностите за снимане през нощта и не сте доволни от резултата на преинсталирания софтуер в Android разполагате с много допълнителни опции. От GizmoChina ни информират кои са мобилните приложения от трети страни с най-добри нощни режими на снимане за Android. Ето и кои са те: Gcam MOD Gcam Mode е режим на снимане, който е част от камера приложението на Google Pixel - най-усъвършенствания софтуeр за снимане от смартфоните. Разработва се от Google и предлага впечатляващи възможности за фотография, чрез оптимално използване на хардуерните ресурси на устройствата. Заинтересованите потребители могат да изтеглят Gcam Mod и да се възползват от вградения нощен режим. Camera FV-5 Това е професионално камера приложение, което позволява лесно да настройвате светлочувствителността ISO, апертурата, фокуса и др. Успоредно с ръчните настройки на снимане е добре да знаете, че визьора също така показва важни EXIF данни. включително време за експозиция, бленда и т.н. Вграденият нощен режим позволява да запазвате снимки в JPG, 16-bit RAW DNG и PNG формати. Има безплатна и премиум версия на Camera FV-5. A Better Camera Приложението предлага множество ръчни функции за настройка на камерата, включително и поддръжка за HDR. Снимките направени с A Better Camera имат високо качество, като е предвидена и възможност за правене на 360-градусови панорамни изображения. Този софтуер предлага функция за групови портрети, за премахване на нежелани обекти с клик и за правене на серия от последователни снимки за кратък период от време.А Better Camera е безплатно, но включва допълнителни покупки. Open Camera Заглавието предлага абсолютно всички функционалности, от които се нуждаете, за да правите снимки при ниска осветеност. Open Camera има много полезни автоматични режими на снимане, но и разнообразие от ръчни настройки като "Еxposure", "Video Recording", "HDR", "Panorama", "Tagging" и др. Активирането на специалния "Night Mode" режим намалява шума на снимане и предлага оптимизация на динамичния диапазон на снимане. Open Camera може да се изтегли безплатно. Footej Camera Интерфейсът на приложението е изключително опростен и удобен за използване. Maксималното качество на снимките и видео клиповете се гарантира от поддръжката на Android camera 2 API. Потребителите има как да направят перфектната нощна снимка, като намаляват времето за експозиция и задържат стабилно смартфона при снимане. Корекцията на ISO нивата също ще допринесе за оптималния ефект. Предвидена е опция за запис на Slow-Motion клипове. Manual Camera Маnual Camera предоставя редица DSLR-базирани функционалности за смартфоните с Android. Неслучайно е определяно като най-доброто приложение, което използва Camera2 API. Както името подсказва акцента е върху ръчните настройки, с които потребителите могат да правят уникални снимки, независимо от околните условия. Интерфейсът е лесен за използване и гарантира широк набор от функционалности за снимане вечер. Разнообразната Android екосистема предлага огромен брой приложения за камерата. Гореизброените заглавия са изпробвани специално за нощно снимане и предлагат най-добрите възможности за подобна фотография. Ако сте склонни да отделите средства за премиум приложения ще получите дори още по-добри резултати. Oще от Digital: Десет полезни трика за по-качествени снимки със смартфон