Google Play е най-важният елемент от популярността на Android. Онлайн портала предлага най-разнообразната колекция от приложения за смартфони в индустрията. Според официалните данни има повече от 2.5 млн. заглавия, с които можете да се забавлявате и да бъдете продуктивни, когато сте в движение. Собствениците на смартфони с Android могат да се възползват още от периодични ъпдейти с нови функционалности и подобрения в сигурността. Google Play ще продължи да бъде обект на специално внимание от компанията. Компанията вече разпространява нова функционалност в онлайн магазина, която ще ви информира дали използвате последната версия. Необходими са няколко кликвания, за да разберете дали работите с актуалната версия на Google Play. За да го направите трябва да стартирате приложнеието и да кликнете на своята профилна снимка в горния десен ъгъл. След това изберете "Settings>About" и скролнете до долната част на менюто, докато не видите "Update Play Store", съобщава 9to5google. Кликването върху тази секция ще покаже коя версия на Google Play сте инсталирали на своето устройство. Ако няма по-нова актуализация ще видите съобщението "Google Play Store is up to date". В противен случай с едно кликване ще може да изтеглите наличния ъпдейт.