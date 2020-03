Представителите на Световната здравна организация (СЗО) са изключително активни в опитите си да помогнат на държавите да се справят с разпространението на COVID-19. Освен множеството механизми за сътрудчниество и партньорство с правителствата по цял свят вече са работи и над още една интересна идея. СЗО планират да представят собствено приложение за устройствата с Android и iOS. По този начин организацията ще се грижи да бъдем максимално информирани с най-актуалната информация за пандемията от коронавирус. Приложението ще се казва WHO MyHealth. Данните в него ще се актуализират в реално време и ще бъдат сходни с информацията, която предоставя WhatsApp чатбота на СЗО. Първата бета версия на мобилното приложението ще предложи много полезни съвети, както и опцията да се самодиагностицирате, ако се притеснявате, че изпитвате симптоми на COVID-19. Една от основните цели на WHO MyHealth освен предоставянето на достоверна и актуална информация ще бъде да се прекрати разпространението на фалшиви новини свързани с коронавируса в интернет пространството, съобщава BGR. Мобилното приложение се разработва от бивши специалисти на Microsoft и Google заедно с подкрепата на посланици и експерти на СЗО. Потребителите ще могат в кратки срокове да изтеглят WHO MyHealth на своите устройства с Android и iOS до броени дни. Това е бета версия на заглавието, като бъдещи ъпдейти периодично ще подобряват функционалността на заглавието. Специален тракер в реално време ще показа сигнали за положителни случаи на базата на местоположението ни. СЗО искат да направят още по-достъпна информацията за начина, по който коронавируса се разпространява между хората и да помогнат да се проследят контактните лица на пациенти с COVID-19. Премиерата на WHO MyHealth е подходящо решение да получите бърз отговор на всички въпроси, които имате за COVID-19, както и да откриете най-полезните съвети за превенция на заболяването. Приложението е базирано на Flutter SDK, което позволява на един софтуера да работи едновременно на iPhone и Android. Още от Digital: Европeйските телекоми ще могат да дават информация за местонахождението ни заради пандемията от COVID-19