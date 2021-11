Google Chrome продължава да задава тенденциите при модерните браузъри. Ако стре потребител на Chrome вероятно сте свикнали с функцията за препоръчване на URL адреси. По този начин виждате релевантни адреси, които вероятно бихте искали да отворите. Toзи инструмент е създаден с идеята да бъде полезен и да ни спестява време. Все пак има ситуации, в която едва ли бихте искали да виждате препоръчителните заявки в уеб браузъра. Google предлагат възможност да коригирате начина, по който работи Chrome съобразно личните ви предпочитания. Добре е да знаете, че метода може да се приложи както за Google Search, така и за алтернативната търсачка Bing. Ето как да спрете препоръките в адресната лента от Windows, Mac, Linux и Chrome OS, според HowToGeek: 1. Стартирайте Google Chrome. 2. Изберете иконата с три точки в горния десен ъгъл. 3. Кликнете върху "Settings". 4. Изберете от менюто "Sync and Google Services" раздела в "You and Google" секцията. 5. Скролнете до "Other Google Services" менюто и изключете слайдера "Autocomplete Searches and URLs". 6. След това Google Chrome няма да ви показва предложения на URL адреси. Собствениците на смартфони с Android също могат да се възползват от функцията. За да го направят трябва да следват следните стъпки: 1. Стартирайте браузъра и кликнете в горния десен ъгъл. 2. Изберете от новото меню опция "Settings". 3. Кликнете на "Google Services" раздела в секция "You And Google". 4. Преместете слайдера в неактивна позциия до "Autocomplete Searches and URLs". Eто как да спрете функцията от iPhone и Pad: 1. Oтворете браузъра и изберете иконата с три точки. 2. Натиснете "Settings". 3. Кликнете "Google Services" от менюто с настройки. 4. Спрете "Autocomplete Searches and URLs" и изберете бутона "Done". Oще от Digital: Google Chrome вече няма да скрива пълните URL адреси на уеб сайтовете