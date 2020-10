Представителите на ЕС обръщат специално внимание на технологичния сектор и по-специално на бизнес операциите на най-големите компании в този бранш. Антитръстовите органи постоянно разследват Google и Facebook в опит да гарантират правата на потребителите на континента и да защитят личните им данни. Доста често обвиненията към IT гигантите са свързани с нарушаване на принципите на лоялната конкуренция и начина, по който споделят поверителна информация с други компании. ЕС нямат никакво намерение да бъдат толерантни към подобни действия и подготвят още по-сериозни санкции срещу технологичните брандове. Нова информация на Financial Times разкрива детайли за поредната инициатива на регулаторите. Оказва се, че ЕС искат да създадат специален списък, в който да попадната големи технологични компании, като техния брой може да достигне до 20. Всеки един бранд попаднал в списъка ще бъде обект на по-сериозни регулации от страна на антитръстовите органи на континента. Все още няма яснота кои компании ще бъдат подложени на новите санкции на ЕС. Най-вероятно става въпрос за гиганти от ранга на Apple, Amazon, Facebook и Google, съобщава Engadget. Идеята е по-богатите компании да бъдат регулати по-стриктно, в сравнение с конкурентите им, които имат по-скромен бюджет. По този начин ЕС смятат, че ще могат допълнително да регулират дейността на IT гигантите и да предоставят по-подходяща среда за локалните представители на бзинеса да достигат до по-голяма аудитория. Имайте предвид, че в случая целта не е толкова да се въвеждат солидни финансови глоби. Вместо това се търси ефекта на промяна на политиката на Facebook и Google, която да предостави повече възможности за избор на крайния потренбител и респективно да се засили конкуиренцията. ЕС предвиждат и разделяна на бизнеса им в отделни компании, както и санкции, в случай, че IT гигантите не се съобразят с новите регулации. Този проект още е в начална фаза, но се очаква в следващите седмици да научим повече за конкретните планове на ЕС. Още от Digital: ЕС представи дигитална стратегия за лидерство в света на технологиите