Създаването на резервно копие на личната информация винаги е подходящо, за да сте сигурни, че няма да изгубите документ, снимка или друг важен файл. Собствениците на iPhone скоро ще разполагат с още една възможност да архивират данните си в облака. Google One е абонаментна услуга, която позволява да съхранявате информация от най-популярните приложения и услуги на компанията срещу съответната месечна такса. Всъщност тази услуга доразвива и надгражда значително възможностите на Google Drive. Потребителите разполагат с възможността да се абонират за много повече облачно пространство, което може да достигне до внушителните 30ТВ. Предвидени са и различни допълнителни екстри, както и опция един акаунт да се използва от няколко потребители, което е подходящо за всички членове на семейството. Само преди няколко месеца Google One бе актуализирана с една много интересна функция. която автоматично архивира личната информация на потребителите с платени акаунти. Добрата новина е, че Google вече я направиха безплатна, съобщава TechRadar. Toва означава, че собствениците на Android вече могат да използват Google One, за да направят безплатно копие на личната си информация. Компанията потвърди, че ще позволят и на потребителите на iOS да се възползват от функцията. За целта ще бъде представена нова версия на мобилното приложение Google One. Допълнително ще разберем кога ще е достъпно заглавието. След това ще трябва единствено да изтеглите софтуера и да се логнете с валиден Google акаунт. Опциите за архивиране включва разнообразни файлови формати като текстови съобщения, контакти, имейли, снимки, видео клипове и др. Имайте предвид, че безплатния профил предлага 15GB свободно място за съхранение на данни. Абонаментните планове почват на цена от $1.99 за $100GB. Тук е момента да отбележим, че Apple също предлага подобна опция за създаване на резервно копие на информацията, но е ограничена до 5GB пространство в iCloud. Скоро потребителите ще разполагат с още една възможност да архивират данните си в iPhone.