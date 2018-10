Няма по-хубаво нещо от безплатните игри. Ако имате време за губене и се чудете коя игра да изтегилите на Android устройството си, разгледайте класацията на Tech Radar за най-добрите Android игри за 2018 година. Без значение дали търсите пъзели, състезания с коли, стрелба или нещо друго по-долу ще го откриете. 1. Asphalt 9: Legends Играта обещава динамичен геймплей, както и поддръжка за HDR графика. Тя пpeдлага и инoвaтивнa фyнĸция зa yпpaвлeниe, нapeчeнa „Тоuсh Drіvе”. Цeлтa ѝ e дa дaдe възмoжнocт нa играча дa ce cъcpeдoтoчaт въpxy cъcтeзaниeтo и cлyчвaщoтo ce oĸoлo него, a нe въpxy caмoтo yпpaвлeниe, ĸoeтo чecтo пъти мoжe дa бъдe дocтa тpoмaвo нa eĸpaнa нa cмapтфoнa или тaблeтa. Други добри игри от този жанр са: Asphalt Xtreme: Rally Racing, Carmageddon, Asphalt 8: Airborne, Sonic Forces: Speed Battle и Data Wing. 2. Hearthstone Hearthstone е стратегическа игра, която ви потапя в свят, населен от ловци, магове, воини и други фантастични герои. Този жанр често е объркващ за начинаещите, но Hearthstone е достъпна и балансирана игра. Други добри игри от този жанр са: The Battle of Polytopia, First Strike, South Park: Phone Destroyer, Brave Hand и Really Bad Chess. 3. AZ Rockets AZ Rockets е продължение на 99 Rockets. Целта е да се взривяват предмети, докато корабчетата се движат по предварително определена траектория. Един пропуск и играта ви незабавно приключва. Други добри игри от този жанр, с които може да се забавлявате са: Tower Fortress, PewPew, Drag'n'Boom, Time Locker, Shadowgun Legends и AirAttack 2. 4. red Red е игра пъзел, която ви предизвиква да направите екрана на устройството си червено. Всяко от 50-те нива има собствена логика. Други добри игри от този жанр, с които може да се забавлявате са: Aquavias, Calculator: The Game, Yellow, Cubway, Outfolded, Kerflux и Dominocity. 5. Spaceteam Spaceteam е превъзходна игра за мултиплейър, която визуално демонстрира способностите ви (или липсата им) да сте част от космически екип. Нужни са поне двама играча, за да се наслаждавате на играта. Други добри игри от този жанр са: HeliHopper, Jodeo, Beat Street, Stranger Things: The Game, iHUGU, Up The Wall, Silly Sausage: Doggy Dessert и Tomb of the Mask. 6. Laps – Fuse Laps – Fuse предлага напрегната главоблъсканица. Ако три или повече дискове имат еднакви стойности, те се слепват в нов диск с двойна стойност. Други добри игри от този жанр са: Six Match, Wilful Kitty, Age of 2048, Topsoil, Imago и Bejeweled. 7. Sonic The Hedgehog 2 Classic В Sonic The Hedgehog 2 Classic целта ви е да вземете възможно повече златни пръстени и да избягвате враговете. Играта правилно се счита за класика, а мобилната версия е рядък пример за добра ретро игра. Други добри игри от този жанр са: Cat Bird, It’s Full of Sparks, Flat Pack, Hoggy 2, Drop Wizard Tower, Sonic The Hedgehog, Super Phantom Cat, Super Cat Bros, Platform Panic, Bean Dreams и Raider Rush. 8. Virtua Tennis Challenge Virtua Tennis Challenge се основава на класическата игра на тенис. Играта е с ненадмината 3D графика, тактически контрол и реалистичен геймплей. Но ако предпочитате друг спорт, имате избор. Други добри игри от този жанр са: Score! Match, Mad Skills BMX 2, Battle Golf Online, Touchdowners, Super Stickman Golf 3, Pokémon GO. Вижте най-добрите игри за сартфони, с които може да тествате ума си