Някога получавали ли сте файл, който е трябвало да бъде в различен формат? Независимо дали е от PDF в DOC, JPG в BMP или MP3 в WAV, файловете могат да бъдат конвертирани по-лесно, отколкото може би си мислите. От Make Use Of са подбрали най-добрите безплатни онлайн услуги за преобразуване на файлове. Всяка една от тези услуги е идеална, защото предлага конвертиране на различни видове файлове, на едно място. Така че, не е нужно да маркирате няколко сайта, за да покриете най-често срещаните видове файлове или тези, от които се нуждаете най-често. Трябва само да изберете този, който ви харесва най-много от този списък и сте готови. 1. Online-Convert.com Изберете целевия си формат от падащото меню в съответната секция. След това ще бъдете насочени към нова страница, където можете да потърсите файла си, да въведете неговия URL адрес или да го качите от услуга за съхранение в облак. Кликнете върху „Convert File“ и това е! 2. Convert.Files Convert.Files е друга проста опция с разнообразие от входни и изходни файлови формати. Качете файла си или въведете неговия URL адрес, за да започнете. След това изберете формата. След това можете да поставите отметка в квадратчето ако искате да ви бъде изпратена директна връзка по имейл или натиснете бутона „Convert“, за да вземете файла си веднага. Когато преобразуването завърши, кликнете върху предоставената връзка, за да получите новия си файл. 3. Convertio За да преобразувате файлове бързо от компютъра си, Dropbox, Google Drive или URL, проверете Convertio. Вземете файла и след това изберете типа формат, който ви интересува. С Convertio можете да конвертирате няколко файла наведнъж, като кликнете върху бутона „Add More Files“. И можете да запазите преобразуваните си файлове в Dropbox или Google Drive, ако искате. Кликнете върху бутона „Convert“, когато сте готови и можете да видите напредъка заедно с размера на файла. След това натиснете бутона „Download“ за всеки конвертиран файл. Също така можете да изтеглите ZIP файл, съдържащ всичките ви файлове, което е друга удобна функция. 4. Zamzar Zamzar поддържа над 1200 видове файлове, но услугата работи малко по-различно в сравнение с останалите. Трябва да въведете имейл адрес, за да получите новия си файл. Сайтът предлага и пощенска кутия за управление на вашите файлове с платен акаунт. 5. FileZigZag FileZigZag е преобразувател на файлове, базиран на имейл, подобен на Zamzar, и поддържа файлови формати за документи, аудио, изображения, видео и архиви. Трябва само да качите файла си, да изберете изходния формат, да въведете имейл адреса си и да кликнете върху „Convert“. Когато получите имейла, кликнете върху линка, за да получите преобразувания си файл. След като файлът ви бъде преобразуван, FileZigZag предлага няколко опции за преглед, преди да се отправите към входящата си кутия. Можете да изтриете файла от сървъра (там ще се съхранява в продължение на три дни), да качите преобразувания файл в облака или да конвертирате файла-източник или конвертирания файл в друг тип. 6. FreeFileConvert FreeFileConvert поддържа над 8 300 преобразуващи комбинации. Можете да добавите до пет файла, които да се преобразуват едновременно. 7. Оnline-file-convert.com Сайтът предлага няколко чудесни опции при конвертиране на определени типове файлове. Можете например да промените размера, цвета или да подобрите графичните файлове. Или за аудио файлове, да коригирате битовете, броя на аудио каналите, да отрежете аудиото и др. Когато приключите, кликнете върху „Convert File Now“, а след това върху „Download Converted File“. Вижте най-полезните онлайн услуги, които могат да подобрят живота ни