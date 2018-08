Google могат да се похвалят с много неща, но поверителността и сигурността на потребителите, обикновено не са в горната част на този списък. Наред с Facebook, компанията често е силно критикувана за начина, по който използва нашите данни. На пръв поглед изглежда така, че изобщо не трябва да се доверяваме на Google, но според Make Use Of това не е така. Проблемите може да много, но Google работи усилено, за да подобри сигурността на потребителите си. Ето 5 изненадващи начини, по които Google подобрява онлайн сигурността. Capture The Flag Бъговете в програмите са бич в технологичния свят. Софтуерните компании обещават награди на програмисти, хакери и експерти по сигурността, които успеят да открият уязвимости в продуктите им. Capture The Flag - CTF също се възползва от уменията на експертите, но разчита на работа в екип, за да се свърши работата. На CTF събитията се поставят предизвикателства около известни проблеми, които трябва да се преминат за определено време, като точките се присъждат на спечелилия отбор. Организаторите могат да поставят предизвикателства около всяка тема, но най-популярният фокус е върху обратното инженерство, експлоатацията и реалните атаки като вирусът ransomware. Google беше домакин на първия си CTF през април 2016 година и сега е ежегодно събитие. Екипите трябва да се запишат в квалификационния кръг, който обикновено се провежда няколко седмици преди основното състезание. Награди се раздават на първите три отбора, като този на първото място получава $ 13 337. Безопасно сърфиране През месец май 2007 година, една година преди Google да пусне своя уеб браузър Chrome, търсачката представи усилията си за защита срещу зловреден софтуер. Компанията разбрала, че злонамереният софтуер обикновено се разпространява чрез „изтегляне на данни“ от компрометирани уеб сървъри. Google не можа да запълни уязвимостите в уеб браузъра и добавките към него, но реши, че те могат да ви предупреждават за потенциално компрометирани уебсайтове в резултатите от търсенето. Услугата безопасно сърфиране (Safe Browsing) сега защитава над три милиарда устройства по цял свят. Това не са само продукти на Google. Опции за Safe Browsing са интегрирани и в браузърите Firefox и Safari. Дори приложения като Snapchat, използват Google Safe Browsing API, за да гарантират безопасността на потребителите си. Тъй като живеем в един все по-мобилен свят, Google имат Unwanted Software Policy for Android (Политика за нежелан софтуер за Android). За всички приложения, за които е установено, че нарушават тези правила, ще виждате предупреждения за злоупотреба с данните ви чрез Safe Browsing. HTTPS Everywhere Ако URL адресът на даден сайт започва с HTTP, връзката не е кодирана. Това означава, че всички данни, изпратени между устройството ви и сървъра на уебсайта, могат да бъдат прихванати от трети лица. Сайтовете, които обработват поверителни данни, като доставчици на електронна поща и онлайн банкиране, използват HTTPS кодиране в продължение на много години, за да подосигурят данните на потребителите си. Google реши, че Chrome трябва да направи повече от това, като ви предупреди, когато връзката ви не е кодирана. Това ви помага да решите дали да въведете данните си или не. Катинара до URL адресите е проста и ясна визуална помощ, която ви информира. Въпреки че това е напредък, Google реши, че това все още не е достатъчно. Chrome е най-популярният уеб браузър в света с дял от 60,6%. Решенията и функциите, приложени в Chrome, имат значително въздействие в интернет. Така че, когато Google реши да се застъпи за приемането на HTTPS, имаше огромен ефект. Компанията започна да премества уебсайтове, които не поддържат HTTPS, в долната част на класациите от търсенията на потребителите и да показва предупреждение „not secure“ (несигурно), заедно с иконата на катинара на Chrome. Първоначално предупреждението беше само за сайтове не поддържащи HTTP, които изискват въвеждане на вашите данни, но през юли 2018 година Google активира предупреждението „несигурно“ за всички сайтове, които не предлагат HTTPS връзка. Google Play Protect За да предотврати разпространението на злонамерен софтуер за Android, Google представи Google Play Protect на своята конференция за разработчици I / O 2017. Android има защитни мерки, но често те не комуникират помежду си и се изисква време да им се посветите, за га раберете и използвате. Play Protect обединява много от тези функции в едно. Сега услугата защитава над два милиарда устройства и сканира всеки ден 50 милиарда приложения. Play Protect използва машинно обучение, за да помогне за идентифицирането на потенциално вредни приложения Potentially Harmful Apps (PHA). Чрез обучението на системата да разпознава модели на поведение, подобни на известни PHA, тя може да сканира нови приложения и да идентифицира всички, които могат да бъдат PHA. Настройки на профили и проверка на сигурността Google знае много за вас, вероятно повече от това, което предполагате. За разлика от някои други съвременни компании, обаче, те разбират важността на доверието. Ще се чувствате ли комфортно ако знаете, че Google обработва хиляди данни за вас – местоположението ви, имейлите ви, календара ви, историята на търсенията ви, качванията ви в YouTube и други, но те остават безопасно заключени в профила ви? Тъй като съдържа изключително много лична информация, сигурността на Google профила ви е много важна, не само за вас, но и за Google. Таблото за управление на профила ви е разработено така, че да гарантира защитата на данните ви в него като ви дава пълен контрол над управлението на данните, които Google държи за вас. За разлика от Facebook, където лабиринтът от сложни опции ви пречи, Google значително ви улеснява да видите и премахнете данните, съхранени в профила ви. Когато използвате продукти на Google, от време на време ще бъдете подканени да прегледате настройките си за сигурност. Вижте 5 полезни услуги на Google, които може би не знаете