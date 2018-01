Google вече стартираха разработката на Android 9.0, но това не значи, че не работят постоянно, за да подобряват работата на последната версия на платформата. Някои собственици на смартфони започнаха да получават ъпдейти към Android 8.1 и информираха за наличието на много полезна нова функция. Благодарение на нея ще можем да разбираме колко бърза е дадена Wi-Fi мрежа още преди да сме се свързали към нея, информира TheVerge. По този начин максимално бързо ще може да преценим дали си заслужава да използваме съответната безжична връзка. Google са добавили нова секция в Wi-Fi Settings менюто, където скоростта на връзката е категоризирана като "Very Fast", "Fast", "OK" и "Slow". Разликата между първите две е, че при Very Fast ще можем да стриймваме видео с HD резолюция, докато при Fast това е възможно само за клипове с по-лошо качество. Повечето връзки в заведенията ще попадат в графата ОК. В този случай няма да може да стриймвате филми , но скоростта е достатъчна да използвате социални мрежи и да сърфирате в интернет от смартфона. Новата функция ще работи само с публичните мрежи и тези, които не изискват парола, при които ще виждате само индикатор за силата на сигнала. Това е само едно от подобренията, които ни очакват в Android 8.1. Aко още не сте ъпдейтнали ще трябва да се въоръжите с търпение, тъй като са нужни седмици преди актуализациите да достигнат до всички устройства. Вижте Аndroid 8.1 Oreo ще деактивира приложения, за да освободи място в смартфона ни