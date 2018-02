Използването на персонализирани тонове на звънене не е толкова популярно, колкото беше преди време, но това все още е възможно. Днес е по-лесно от всякога да намерите подходящи приложения за тонове за известяване и мелодии за звънене. Ако имате нужда от помощ разгледайте информацията на Android Authority. Audiko Ringtones Audiko е едно от най-популярните приложения за мелодии и тонове за известяване. То се гордее със своите два милиона мелодии. Приложението също така се отличава с чести актуализации и многото си други функции. Има и тапети. Въпреки това, в наши дни има по-добри възможности за тапети. Безплатната версия има реклами и няколко малки ограничения. Платената версия отключва всички функции и има цена $5. MTP Ringtones and Wallpapers MTP Ringtones and Wallpapers е друго приложение за тонове, предлагащо „всичко в едно“. Приложението разполага с голям каталог от тонове и с прост, приличен дизайн, прилично търсене и възможност за запазване на любимите ви предложения. MTP Ringtones and Wallpapers е напълно безплатно приложение, но поддържа реклами. Ringdroid Ringdroid е едно от класическите приложения за тонове, което ви позволява да създавате свои собствени. Зареждате песента, изрязвате желаната от вас част и след това я запазвате. Това е всичко, което прави приложението. За щастие го прави доста добре. Това е проект с отворен код от 2008 г. Приложението също така е безплатно, без покупки или реклами в приложение. То също така трябва да поддържа най-популярните типове файлове като MP3, AAC и Ogg Vorbis. Ringtone Maker Ringtone Maker е друго приложение за персонализирани тонове. Работи по същия начин като Ringdroid - зареждате звуков файл, изрязвате това, което искате и го записвате. Приложението поддържа повечето типове файлове, включително MP3, WAV, AAC, AMR и още много други. Като цяло работи доста добре. Приложението е безплатно без покупки в приложението. Има обаче реклами. Zedge Приложението разполага с огромен брой мелодии от различни жанрове и видове. То не включва тапети, но това едва ли ще е проблем за някого. Zedge е напълно безплатно с реклами. Вижте 5 сайта за легално изтегляне на музика