Google преработи Gmail и сега услугата е с нов облик и предлага множество нови функции. Въпреки, че новите неща са наистина страхотни, от CNet са на мнение, че някои от старите функции на Gmail не са достатъчно оценени. Ето защо са решили да обърнат вниманието ни към 7 функции, заради които Gmail и преди е бил добра имейл услуга. 1. Заглушаване на групови имейли Ако сте изпратили имейл до няколко хора и вече не ви е грижа какви отговори ще последват отдолу, можете да се откажете от тази опция. Отворете нишката със съобщения, кликнете върху бутона с три точки в горната част и кликнете върху “Mute”. Разговорът ще бъде преместен в архива ви, където ще остане дори когато пристигнат нови отговори. Ако по-късно сте любопитни за това, което сте пропуснали, винаги можете да го намерите в изгледа “All Mail” на Gmail, който включва вашите архивирани съобщения. След това можете да включите разговора, ако изберете така, като отворите разговора и кликнете върху бутона “Move to Inbox” в горната част на страницата. 2. Изпратете и архивирайте Можете да добавите втора опция за изпращане на всички отговори и имейли, които архивирате. Това е полезно за поддържане на вашата пощенска кутия подредена. И не се притеснявайте, разговорът ще се появи отново във входящата ви поща, ако някой отговори. За да го настроите, кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл и отворете Settings > General > Send & Archive, изберете Show "Send & Archive" button in reply и превъртете надолу и натиснете бутона Save Changes. Ще видите син бутон за изпращане и архивиране до бутона “Send” в долната част на отговорите. 3. Отменете изпратен имейл Има опция за отмяна на имейлите, които сте изпратили. Отворете Settings > General > Undo, изберете максималния срок от 30 секунди, след което превъртете надолу и натиснете бутона “Save Changes”. Другите опции са 5, 10 и 20 секунди. След като натиснете “Send”, потърсете банера, който се появява в долната част на екрана, който казва: “Your message has been sent”. Кликнете върху “Undo”, за да спрете изпращането на имейла. 4. Мощна функционалност за търсене Вероятно сте използвали лентата за търсене, разположена над входящата ви поща, за да намерите стар имейл, въз основа на ключова дума или подател, но тя може да направи много повече за вас. Кликнете върху малкия бутон със стрелка надолу отдясно на лентата за търсене, за да отворите панела за разширено търсене на Gmail. Сега можете да търсите за периоди от време и размери на прикачените файлове, по теми и други филтри. 5. Панел за предварителен преглед Ако имате голям дисплей, добре е да се възползвате от него и да използвате прозореца за визуализация на Gmail. Това прави Gmail да изглежда по-скоро като Outlook, където можете да преглеждате и отговаряте на съобщения, без да напускате пощенската кутия. Отворете Settings > Advanced, кликнете Enable за Preview Pane и после превъртете надолу и натиснете бутона “Save Changes”. Ще видите нов бутон в горната част на входящата си поща, който ви позволява да включвате и изключвате екрана за предварителен преглед и да изберете да разделите входящата си поща хоризонтално или вертикално. 6. Изберете табовете си Gmail може да филтрира входящата ви поща, така че съобщенията, които ви интересуват, да отидат във входящата ви поща, докато останалите да бъдат прехвърлени в други табове. Отворете Settings > Inbox > Categories и можете да изберете кои от табовете искате най-горе. 7. Изпратете по пощата големи прикачени файлове чрез Google Drive Има малка икона на Drive в долната част на прозореца за композиране на имейл в Gmail. Тя ви позволява да прикачите файлове, които сте съхранили в Drive или да изпратите линк. За форматите в Google Drive като Docs, Sheets, или Slides, единствената ви опция е да изпратите линка към файла. За други типове файлове – като PDF файлове, Word документи, или изображения, имате възможност да ги изпратите като прикачен файл или линка към Drive. Този начин ви позволява да споделяте файлове по-големи от 25 MB. Вижте 10 термина и функции в Gmail, които е добре да знаем