Aктивността на европейските регулатори вече принуди Google да въведат промени в начина, по който работят приложенията и услугите им на континента. Съгласно препоръките компанията предостави на потребителите в ЕС възможността да използват функцията "правото да бъдеш забравен".

Toзи инструмент предоставя свободата да поискаме от Google да изтрие лична информация за даден профил от своите сървъри. След като направите данни ви няма да се индексират и обработват от търсачката и респективно да бъдат видими за останалите потребители.

Google отново стaнаха обект на поредното разследване в ЕС, което отново е свързано с функцията "Right To Be Forgotten". В случая белгийския регулатор наложи финансова санкция срещу компанията в размер на €600 хил., информира CNet.

Обвинението срещу компанията е, че е отказала изтриването на линкове съдържащи лична информация на "известен" белгийски гражданин, който е пожелал анонимност. Нежеланието на Google да изпълнят молбата му го принуждава да сезира компетентните органи в страната.

Данните разкриват, че анонимния гражданин се е свързал с Google, за да бъдат премахнати линкове към новинарски сайтове, в които са публикувани материали за него. Той твърди, че постовете съдържат невярна информация и обидно съдържание.

Въпросният потребител иска компанията да изтрие тези статии, тъй като го показват в негативна светлина и уронват престижа му пред обществото. Антитръстовите регулатори смятат, че това поведение на Google е неприемливо.

В същото време анонимния гражданин е правото си да поиска премахването на данните, съдържащи подвеждащи факти. След налагането на глобата Google обявиха, че ще обжалват решението. Идеята за функцията не е нова, като ЕС работят усилено за въвеждането ѝ oще от 2014г.

Нежеланието на Google да спазва установените правила и респективно да гарантира поверителността на личните данни на своите потребители може да продължи да става обект и на други глоби на територията на европейския континент.

