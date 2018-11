Нека си представим следната ситуация: гледате видео в YouTube (реклама или трейлър на филм) и песента, която върви като фон „хваща“ вниманието ви. Искате да разберете коя е тази песен, но не знаете как може да направите това? Съветите на Make Use Of за това как да идентифицараме музика и песни в YouTube видео ще ви бъдат от полза. Благодарение на стъпките описани по-долу, почти е сигурно че ще успеете да идентифицирате всяка музика или песен, която чувате онлайн. Необходимо е само малко време и търпение. 1. Проверете описанието на видеоклипа Първата стъпка е най-лесната, но много често пренебрегвана. Ако една компания или любимият ви YouTube канал използва песен в един от своите видеоклипове, най-вероятно те са кредитирали оригиналния изпълнител в описанието. В противен случай, от YouTube може да свалят видеоклипа. За това отидете в полето за описание на видеоклипа и кликнете върху „Show More“. Превъртете надолу до секцията „Music in this video“. Тук трябва да е името на песента и изпълнителя. За видеоклиповете, които използват няколко песни, ще има посочени няколко заглавия в описанието. Те обаче не винаги се появяват в правилния ред, така че ще трябва да ги прослушате всичките, за да откриете тази, която ви трябва. 2. Извършете търсене с текста в Google Ако успеете да чуете и запомните един, два реда от песента, може да извършите търсене в Google. Тъй като, резултатите на Google не са винаги добри, опитайте търсене със същата фраза във Find Music By Lyrics. Услугата също се захранва от Google, но постига по-добри резултати. Проблемът с този метод обаче е, че той не работи ако се опитвате да идентифицирате кавъри. 3. Проверете коментарите (или питайте) YouTube се превърна в един от най-добрите начини за откриване на нова музика. Много е вероятно да не сте първият, който се опитва да проследи името на дадена песен. Затова прочетете или потърсете коментарите в YouTube. Първо може да опитате със старомодния начин. Натиснете „Ctrl + F“ (или „Command + F“ на Mac), за да отворите полето „Find In Page“. Въведете „песен“ и прегледайте коментарите, в които е използвана думата. Другата възможност е да използвате разширението „Comments Search for YouTube“ за Google Chrome. То добавя опция за търсене в горната част на коментарите. В това поле може да въведете всяка ключова дума, която искате. Ако не успеете да намерите нужната ви информация, влезте и оставете вие коментар, като попитате останалите дали не могат да ви помогнат. 4. Използвайте приложение за идентифициране на музика Приложенията за идентифициране на музика като Shazam и Soundhound могат много да ви помогнат. Но има няколко разширения за браузърите, които са специализирани в идентифицирането на песните, използвани в клиповете в YouTube, като AHA Music (Chrome). 5. Попитайте експертите във форумите В интернет има няколко форума и общности, които се фокусират върху идентифицирането на трудно разпознаваеми песни. Има три места, на които трябва да погледнете първо: /r/NameThatSong (Reddit) /r/TipOfMyTongue (Reddit) Identification of Music Group (Facebook) Трябва да имате профил в Reddit или Facebook, за да публикувате в тези групи. Всеки от тези форуми предполага, че вече сте изпробвали горните опции и сте се провалили, така че дори не си помисляйте да публикувате в тях, преди да сте го направили. И последно, помнете, че колкото по-ясен е вашият въпрос, толкова по-добри са шансовете ви да получите бърз и точен отговор. Вижте 6 уеб сайта, които предлагат музика с високо качество