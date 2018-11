Aко сте собственик на устройство с Windows 10 вероятно поне веднъж ви е било любопитно да изпробвате възможностите на Cortana. Това е персоналният асистент на Microsoft, който позволява с гласови команди да стартирате музика, да откривате файлове, създавате събития в календара, търсите в интернет и др. В редица случаи е много по-полезно да използвате Cortana, за да свършите работата си или намерите каквото желаете в компютъра.

Потребителите вече разполагат с възможността да използват гласовата услуга Alexa в Windows 10. Разработчиците от Amazon са готови с финалната версия на приложението за платформата, което е достъпно за безплатно изтегляне от Microsoft Store, съобщава TheVerge. Добре е да знаете, че само някои устройства ще позволят да активирате персоналния асистент с гласова команда. Другият вариант е това да стане с виртуален бутон в самото приложение.

За да започнете работа с услугата можете да изпробвате команди от типа: Alexa, what’s on my calendar today?”, “Alexa, read me a book.”, “Alexa, turn on the light.” или “Alexa, what’s the weather at home?”. Предвидена е опцията да стартирате и контролирате музиката от плейъра, както и да управлявате останалите смарт джаджи в дома си. Аmazon също така се ангажираха периодично да предоставят софтуерни ъпдейти, които да отстраняват бъгове и да подобряват приложението за Windows 10.

