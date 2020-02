Google традиционно представят първите "Preveiw" версии на операционната система през втората седмица на март. Компанията сега изпревари този график, тъй като Android 11 Developer Preview вече е достъпна за разработчиците. По този начин Google се надяват да им предоставят повече време да изпипат всички детайли на платформата преди официалната премиера. Android 11 няма да предложи драстични промени в интерфейса, а ще надгради и подобри ключови функции, които вече използваме в смартфоните с операционната система. Първата версия на Android 11 за разработчиците дори не е тагната като "Beta", като всяка следваща "Developer Preview" версия ще надгражда и добавя повече функционалности. Компанията продължава със стратегията да използва единствено цифри в обозначението на новата версия, която въведе през миналата година. Употребата на букви като Android R и имена на лакомства има неофициален характер и могат да се използват като кодови имена от служителите на Google. Предвидени са системни ъпдейти за редица нови технологии. Android 11 Developer Preview е групирана на няколко секции "Helpful Information", "Privacy And Security", "Updates And Compatibility" и "Polish and Quality", собщава 9to5google. Oперационната система поддържа и нова функция с името "Dedicated conversation section in the notification shade.", която позволява да видждате повече от последното съобщение, когато отговаряне на съобщение директно от нотификация. Teпърва ще разбираме повече подробности за новите неща, които ще видим в Android 11. Официалната премиера на операционната система ще е през третото тримесечие. Още от Digital: Смартфоните с Android 11 ще могат да заменят документите за самоличност