Sony взеха участие на събитието CES 2020, което приключи преди дни. Компанията разкри собствената си концепция за еволюцията на технологиите, но не представи нови смартфони. Сега разбираме, че Sony пази тази привилегия за мобилния конгрес в Барселона. Официалният старт на MWC 2020 ще бъде на 24 февруари и още в същия ден японският производител ще проведе своята конференция. Основният акцент ще бъдат смартфоните с бранда Xperia. Компанията работи над няколко предстоящи устройства, които можем да видим на MWC 2020. Със сигурност най-голям интерес предизвика Sony Xperia 5 Plus, който се очертава като тазгодишния им флагман в пазара на смартфони. Този модел ще представлява актуализирана версия на Xperia 5, който видяхме през септември. Очакванията са Sony Xperia 5 Plus да има 6.6" дислей, както и да се захранва от Qualcomm Snapdragon 865 процесор. Новият смартфон ще работи с Android 10 и неговия екран ще поддържа съотношение 21:9, съобщава AndroidHeadlines. Според непотвърдена информация Sony Xperia 5 Plus ще има четири камери в задната част, които включват основна камера, Ultra-Wide, телефото и Time-Of-Flight (ToF) сензори. Все още не знаем каква ще е резолюцията. Разбира се компанията си запазва правото да представи повече от един модел на 24 февруари. Oще от DIgital: 8 смартфона Sony Xperia ще получат ъпдейт към Android 10