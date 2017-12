Изпадали ли сте в ситуация, когато сте далече от вкъщи, но се нуждаете от достъп до компютъра? В момента разполагате с многo възможности как от разстояние да се логнете в него. Две от най-популярните програми за тази цел са Google Remote Desktop и TeamViewer. Ако искате единствено да отворите дадена папка има дори още по-лесен начин. Може да ви се стори странно, но услугата OneDrive е подходящo решение за подобни случаи. Припомняме ви, че функцията Fetch осигуряваше достъп от разстояние до файлове, но след като дебютира в Windows 7 бе спряна в Windows 8. Изненадващо за мнозина Microsoft я върнаха обратно в Windows 10, осъзнавайки, че много хора имат нужда от подобен инструмент. Ето как работи и какво да направите, за да я активирате на компютъра, информира MakeUseOf. Нужно ви е инсталирано OneDrive приложение и достъп до интернет. 1. Открийте OneDrive иконата в лентата със задачи и кликнете с десния бутон на мишката. 2. Следващата стъпка е да изберете раздела Settings и подменюто "Settings", което ще откриете в него. 3. Сложете отметка преди функцията "Let me use OneDrive to fetch any of my files on this PC". 4. Потвърдете промените с OK и рестартирайте приложението. 5. Логнете се в "onedrive.live,com". 6. Oт панела в лявата част изберете "PC" опцията и потвърдете името на своя компютър. Трябва само да потвърдите самоличността си с код за сигурност или парола. След това можете директно от браузъра да разглеждате папките и дори да изтегляте съдържание на устройството, което използвате в момента. Вижте лесен трик позволява Windows 10 да се стартира още по-бързо