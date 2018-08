Всеки път, когато се разбере за нова уязвимост при компютрите или мобилните устройства, естествено има паника относно нейните ефекти. Но защо? Ако никога не сте били жертва на опасни компютърни вируси, лесно можете да омаловажите въздействието на тези заплахи. Важно е обаче винаги да се учим от миналото, смятат от Make Use Of. Тези известни компютърни вируси демонстрират, че всеки може да стане жертва на опустошителната сила на зловредния софтуер. Червеят на Морис Нека да започнем с един от най-важните примери за злонамерен софтуер – Morris Worm (Червеят на Морис). На 2 ноември 1988 година червеят е пуснат и в рамките на 24 часа, около 10% от компютрите, свързани с интернет, са засегнати. Софтуерът се промушва в компютрите като „пита“ дали вече е налично негово копие на машината. Ако отговорът на компютъра е „Не“, то вирусът веднага прави копие на себе си в тази машина. Целта е вирусът да не атакува един и същ компютър множество пъти, за да не се привлича излишно внимание. Ако компютърът е давал информация, че в него вече е налично копие на вируса, то той се е копирал само веднъж на всеки 7 атаки върху една и съща машина. Нещата обаче излезли бързо извън контрол. Вирусът се разпространява много по-бързо от очакваното и указанието „един на всеки седем пъти“ се оказва неефективно. В компютрите по цял свят се инсталират стотици и стотици копия в един безкраен цикъл, което в крайна сметка консумира всичките им свободни ресурси и ги прави неефективни за работа. Морис е бил хванат и обвинен в компютърна измама. Морис твърди, че намеренията му не са били да навреди, а просто е искал да създаде безобидна програма, която да определи размера на интернет, но съдът решава друго и го осъжда на 3 години пробация, 400 часа обществено полезен труд и глоба в размер на $ 10 050. Днес Морис е уважаван учен и професор по компютърни технологии в MIT. Вирусът Melissa Този вирус не е създаден от жена, а от Дейвид Л. Смит и е кръстен на екзотична танцьорка от Флорида. Melissa се появява през 1999 година и заразява над 1 милион компютри в Северна Америка. Вирусът се разпространява чрез прикачен файл „list.doc” в имейл и причини щети за $600 млн. на частни лица и фирми. В крайна сметка, авторът на вируса е заловен и осъден на 10 години затвор, 20 месеца от които Смит помага безвъзмездно на ФБР да лови хакери. Въпреки че Melissa е определян като първия макро-вирус засегнал Word, който атакува чрез електронната поща, това не е вярно. Преди него вирусът Concept се е разпространявал случайно от фирмите по подобен начин. Самият Microsoft беше изпратил CD-ROM-ове на потребителите си за Windows 95 Software Compatability Test, съдържащи вируса. ILOVEYOU Три думи, които всеки иска да чуе, но не и под тази форма. Подходът на вируса ILOVEYOU, който се появява 2000 година е подобен на този на Melissa, но е с много по-опустошително действие. Става въпрос за червей, разпространен чрез имейл с тема "ILOVEYOU". Имейлът е с прикачен файл "LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs", който ако се отвори изпраща вируса на всички от адресната книга на Outlook на заразения компютър. И така се превръща в най-бързо разпространяващия се вирус по онова време. Счита се, че е достигнала до над 50 милиона потребители в рамките на 10 дни. MyDoom Червеят действа по подобен принцип на ILOVEYOU: имейл с подвеждаща тема, включващ прикачен файл, който след отварянето му се изпраща до адреси, намиращи се в локалните файлове. Вирусът My Doom удари света през 2004 година и се е разпространявал с имейл, който гласял: „Анди, аз просто си върша работата. Нищо лично, съжалявам!” Неговите създатели все още не са намерени, което изглежда странно, като се има предвид обхвата му и поразиите които причини. Но може би на това се дължи дълголетието му. MyDoom беше забелязан за пръв път през януари 2004 година, но оттогава насам се появява на всеки няколко години. Това включваше кибератаките от юли 2009 година, които засегнаха инфраструктурата в Америка и Южна Корея. WannaCry Помните ли вируса WannaCry от 2017 година и паниката, която предизвика. Имаше основателни причини за нея. Въпреки че трая само няколко дни, този вирус се разпространи на около 300 000 компютъра по целия свят. Веднъж заразен, екранът на компютъра се заключва и показва червено предупреждение и две отброявания, едното за исканата сума за откуп, която се покачва, а другото за оставащото време когато файловете ще бъдат изтрити безвъзвратно. За щастие, Microsoft реагира бързо чрез издаване на актуализации за борба с заплахата. Киберпрестъпниците успяха да получат само $ 130 600. Една от най-големите жертви бе Националната здравна служба (NHS) във Великобритания. Вижте осем любопитни истории за най-известните хакери в света