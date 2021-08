Facebook Messenger e най-атрактивната платформа за комуникация от мобилните устройства. Милиони потребители всеки ден използват профилите си, за да общуват с най-важните хора около себе си. Свързването на повече от милиард души е сериозно техническо предизвикателство, но Facebook се справя доста успешно с тази задача. Компанията интегрира редица нови функционалности, с които да направи Messenger още по-добро приложение от началото на пандемията с коровнавируса. Facebook сега са подготвили няколко изненади, за да отбележат подобаващо навършването на 10 години от премиерата на Facebook Messenger. През последното десетилетие приложението претърпя сериозна трансформация, като според Simple Texting 2021 Marketing доклада над 78% от потребителите споделят, че получаването и изпращането на съобщения във Facebook Messenger е нещото, което правят най-често на своите смартфони. Oт Facebook изразяват благодарност към всички свои потребители, които са допринесли за впечатляващия успех на приложението в 10-годишната му история. Юбилеят на Messenger ще е съпътстват с премиерата на няколко нови функционалности. Едно от специалните предложения на Facebook включва ъпдейт на функцията Polls с името Poll Games, който позволява да научите повече за вашите познати и приятели. Вече ще може да играете "Most Likely To" в анкетите, за да откриете какво мислят приятелите, познатите и членовете на семейството по различни теми Сред тях са най-вероятните подаръци за рождения ден, потенциалните причини за пропускане на самолетен полет, полезни съвети при нашествения на зомбите. За максимално забавление е предвидена опция да създадете собствена анкета. За да стартрите Poll Games в групов чат, кликнете "Polls" и изберете "Most Likely Tab". Facebeook са разработили функция за получаване на парични подаръци директно от Messenger. Tранзакциите ще се извърщват от Facebook Pay. Oще от Digital: Как да използваме новата функция Soundmojis във Facebook Messenger