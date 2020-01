Софтуерните инженери на Mozilla провеждат експерименти с нова функционалност, която със сигурност ще се хареса на потребителите. Името на полезния инструмент е Firefox Voice и ще ни позволи да търсим в интернет единствено с гласови команди. Tака например бихме могли да кажем “Go to the New York Times” или “Play Green Day on Spotify”, за да стартираме съответния уеб сайт или изпълнител в Spotify. Това ще е възможно с интеграцията на разнообразие от гласови команди, които бъдещите версии на Моzilla Firefox ще поддържат.

Все още функцията е в начална фаза на разработка, като с течение на времето компанията ще изчиства настоящи проблеми и ще подобрява Firefox Voice. Финалната версия ще предложи достатъчен набор от различни команди, с които да управлявате уеб браузъра без дори да докосвате мишката или клавиатурата. В момента Firefox Voice позволява да извършвате базови действия с гласа си, за да откриете информация в интернет, да отворите определен сайт, да проверите събития в календара или имейла и др., съобщава mspoweruser.

Firefox Voice ще предложи и много команди за навигация на разделите в браузъра, като "Close Tab", "Duplicate Tab", "Reload This Page" или "Open New Window". Работи се над интеграция на "Copy/Paste" функционалност и опция за заснемане на скрийншот. Моzilla са готови с плъгин за браузъра с името Firefox Voice Campaign, който позволява на разработчиците да ускорят интеграцията на Firefox Voice към своите приложения. Тепърва ще разбираме за плановете на Mozilla да развият функцията за гласови команди в популярния браузър.

Още от Digital: Вече можем да разберем кой ни проследява в Mozilla Firefox 70