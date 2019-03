HMD Global притежават правата на търговската марка Nokia и именно това е компанията, която разработва смартфоните с Android на този бранд. Вече станахме свидетели на премиерата на впечатляващия Nokia 9 PureView, като много скоро ни очаква още една интересна премиера. Компанията възнамерява да проведе специално събитие, което ще се проведе в Тайван на 2 април и ще е свързано с премиерата на смартфон, който ще се казва Nokia X71 за азиатските държави, но ще се продава като Nokia 8.1 Plus на територията на ЕС. Най-интересната характеристика на Nokia 8.1 Plus ще е 48-мегапикселовата камера в задната част, което се случва за първи път в смартфон с Android на HMD Global досега. Работата на основния обектив ще се допълва от още един сензор с широк зрителен ъгъл от 120 градуса, като и в двата случая оптиката е дело на ZEISS, съобщава MySmartPrice. Все още не разполагаме с информация за резолюцията на втория сензор в задната част. Nokia 8.1 Plus също така ще е оборудван с 6.22-инчов дисплей, който поддържа Full HD+ резолюция. Другата иновация на Nokia 8.1 Plus ще е вграждането на предната камера в дисплея, което също е новост за компанията. Бързата скорост на работа ще се гарантира от осемядрения Qualcomm Snapdragon 710 процесор, който вероятно ще е допълнен от 6GB RAM. Смартфонът ще работи под управлението на Android Pie, като на този етап няма информация за цената, на която ще се продава на европейския пазар. В заключение ще отбележим, че доставките вероятно ще стартират преди края на второто тримесечие на 2019г. Oще от Digital: HMD Global са продали 70 млн. смартфона Nokia в последните две години