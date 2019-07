Shazam е най-известното приложение за разпознаване на музика, но дали е най-доброто? За да си отговорят на този въпрос от Make Use Of сравняват резултатите от Shazam с тези на неговите конкуренти – SoundHound и Musixmatch. Въпреки че има и други приложения като Shazam в Google Play и в App Store, това са трите най-добри варианта. Sony спря своята услуга Track ID, а други приложения, като например Music ID, не са виждали актуализации от години. Ето я и забавната част: изправяме тези приложения едно срещу друго. Това състезание се състои от три кръга, като във всеки трябва да бъдат разпознати по две песни. Всяко приложение може да „направи“ два опита да идентифицира песента. Приложението ще получи наказание от 10 секунди за всеки неуспешен опит. И тъй като точността е от жизненоважно значение за приложенията за разпознаване на музика, ще има наказание от 15 секунди за неправилни идентификации. Първи кръг: Умерена трудност Да започнем с две песни, които няма да чуете по радиото, но които имат своите фенове. И двете песни имат под 10 000 пускания в Spotify. Песен 1: Alone Tonight на Kiros (2008) Shazam: Идентифицира песента за 10 секунди. SoundHound: Идентифицира песента за 16 секунди. Musixmatch: Идентифицира песента за 6 секунди. Песен 2: Did She Ask About Me на Ronnie McDowell (1998) Shazam: Идентифицира песента за 11 seconds. SoundHound: Не успява да идентифицира песента и при двата опита (наказание от 20 сек.). Musixmatch: Идентифицира песента за 4 секунди. След първия рунд, SoundHound вече е с два пропуска. Shazam идентифицира и двете песни, но Musixmatch го направи с рекордна скорост. Втори кръг: Трудно И двете песни в този кръг са с под 1000 прослушвания в Spotify. Песен 3: Forgotten Planet на RushJet1(2017) Shazam: Неправилно идентифициране и при двата опита (наказание 30 сек.) SoundHound: Неуспех при първия опит, след това неправилно идентифициране (наказание 25 сек) Musixmatch: Неправилно идентифициране при първия опит (15 секунда наказание), след това правилно идентифицирани за 6 секунди. Песен 4: See Me Through на Orange Is In (2007) Shazam: Идентифицира песента за 11 секунди. SoundHound: Неуспешно и двата опита (20 секундно наказание). Musixmatch: Идентифицира песента за 13 секунди. Първата песен определено се оказа трудна и за трите приложения, като само Musixmatch успя да я идентифицира. SoundHound е доста далеч от надпреварата сега, но може ли Shazam да настигне Musixmatch? Нека преминем към третия и последен кръг. Трети кръг: Екстремна трудност За последния кръг ще ползваме музика, която почти никой не е чувал. За тази цел ще използваме услугата Forgotify – за откриване на песни, които имат нулево възпроизвеждане в Spotify. Песен 5: Aroosi на Nader (1988) Shazam: Идентифицира песента за 10 секунди. SoundHound: Неуспех и при двата опита (20 секундно наказание). Musixmatch: Неуспех и при двата опита (20 секундно наказание). Песен 6: Liten Suite I Gammel Stil: Andante Cantabile на Barratt-Dues Juniororkester (1999) Shazam: Идентифицира песента за 11 секунди. SoundHound: Неуспех и при двата опита (20 секундно наказание). Musixmatch: Идентифицира песента за 4 секунди. Musixmatch малко се поизложи тук, докато Shazam остана последователен. SoundHound се оказа наистина разочароващ в това състезание. И победителят е… SoundHound не се справи в това състезание, тъй като правилно идентифицира само една песен от шест. При всеки друг опит той не успя да идентифицира музиката, включително имаше един неправилен опит. С тези 105 секунди наказания, SoundHound завършва с време от 121 секунди. Другите две приложения се справиха много по-добре. Shazam идентифицира песните за около 10 секунди, с изключение на песен 4, където даде две различни неправилни отговора. Shazam се нуждаеше от 53 секунди, за да идентифицира песните. Към тях добавяме наказателните 30 секунди и стават общо 83 секунди за Shazam. Въпреки че приложението Musixmatch се препъна малко повече, отколкото Shazam, общото му време за идентификация беше по-малко – 33 секунди. След добавянето на наказанията от 35 секунди, Musixmatch завършва с резултат от 68 секунди. Това означава, че най-доброто приложение за разпознаване на песни е Musixmatch! Изборът е повече от ясен. Не само, че Musixmatch е единственото приложение, което идентифицира песен 3, но и се справяше много по-бързо от Shazam. Вижте 5 уеб сайта за изтегляне на безплатна музика, които не изискват такси за авторски права