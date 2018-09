Samsung потвърдиха намерението си да изпреварят конкурентните си представят на пазара смартфон с гъвкав дисплей. Очаква се корейският производител да разкрие повече детайли за устройството през ноември. Реалната премиера едва ли стане факт преди началото на следващата година. Уникалният дизайн е гаранция, че гъвкавия смартфон ще може да се купи на доста висока цена и първоначално ще бъде произведена единствено лимитирана серия от няколкостотин хиляди бройки. Компанията сега патентова търговската марка "The Future Unfold", която се очаква да бъде използвана в маркетинговите материали за промотиране на смартфона. В документите на Samsung се посочва, че за в бъдеще "The Future Unfold" може да се използва в ново поколение мобилни устройства, но също телевизори, осветителни тела, хладилници, миялни машини и др. Изглежда, че Samsung виждат голям потенциал в технологията и ще я използват в максимален брой продукти, предаде GizChinа. На този етап не разполагаме с никакви нови детайли за плановете на Samsung относно премиерата на първия им смартфон с гъвкав дисплей. Регистрацията на търговската марка "The Future Unfold" вероятно означава, че след като устройството бъде официално представено ще видим много аксесоари и рекламни материали, използващи този слоган. Очаква се модела да се казва Galaxy X и да е с големина около 7 инча, когато са отворени едновременно и двата дисплея, като те ще могат да се сгъват като книга. Още от Digital: Защо смартфоните с гъвкави дисплеи скоро няма да станат реалност