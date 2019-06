Може да не ви е хрумвало, но Google предлагат разнообразни възможности да изберете какво се случва с акаунта ви след определен период, в който не сте активни. Това е полезно, тъй като повечето от нас пазят лични неща, снимки и друга информация, която не биха искали да попадне в чужди ръце. Ако отделите малко време ще можете да изберете хора, които да имат достъп до профила и съдържанието, което се съхранява в него и др. Подобни функции са полезни в различни ситуации, дори и при трагичен край. Ето с какви опции разполагате, съобщава CNet: 1. Oтворете "myaccount.google.com". 2. Скролнете до "Privacy & Personalization" раздела и кликнете върху "Manage Your Data & Personalization". 3. Изберете опцията "Download, Delete, Or Make A Plan For Your Data". 4. Кликнете върху "Start". Следващата стъпка е да изберете след какъв период, в който не сте активни Google да предприемат действия в профила ви. Разполагате с възможността да изберете между 3, 6, 12 и 18 месеца. Изберете бутона "Save", за да запазите промените. Google ще поиска да въведете телефонен номер, на който ще бъдете потърсени след като изтече избрания период. Можете да добавите и още един имейл за връзка. Google също така ще ви позволят да въведете до 10 души, независимо дали са приятели или членове на семейството. Всички един от списъка ще бъде информирам за вашата неактивност. Има как да изберете точно какво съдържание да се сподели с хората, които сте избрали. В това число влизат събития от календара, контакти, файлове от Google Photos, Gmail и др. Настройките могат да са различни за всеки един потребител и въведете телефонните им номера. Така Google ще се свърже с тях след като вече не сте активни. Другата опция е да изберете профила да бъде изтрит автоматично. Ако друг човек има достъп до профила ви тези права ще са валидни за период от 90 дни. Винаги можете да изберете "Тurn Off My Plan" и да отмените изтривате. Oще от Digital: Как да увеличите допълнително свободното пространство в Google профила